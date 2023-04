Oneil Cruz, do Pirates, sofre fratura excruciante ao limpar os bancos em Pittsburgh

O shortstop do Pittsburgh Pirates, Oneil Cruz, sofreu uma fratura terrível no tornozelo esquerdo após uma estranha jogada na base no jogo contra o Chicago White Sox, onde o Pirates venceu por 1 a 0 no PNC Park, na Pensilvânia.

A lesão ocorreu no home plate como Oneil Cruz tentou marcar na bola de Ke’Bryan Hayes para a terceira base na parte inferior do sexto. Cruz saiu de terceiro enquanto o apanhador Seby Zavala, não se abaixou para tentar colocar o corredor para fora, ao receber a bola alta. Isso fez com que o corredor do Pirates não deslizasse de cabeça, mas tentou colidir com o receptor para desalojá-lo.

Oneil Cruz correu para o home plate

Cruz então fez um movimento estranho com o pé e ficou preso na superfície. Quando Cruz deu um passo para trás para evitar a saída, todo o peso de seu corpo caiu sobre o pé esquerdo e acabou quebrando de forma dramática.

Oneil acabou deitado ao lado do prato com dores intensas, enquanto Zavala aparentemente disse algo ao dominicano, levando o dominicano Carlos Santana a repreender o apanhador do White Sox. Então os bancos foram esvaziados e os ânimos exaltados.

Uma perda dolorosa para os piratas

Minutos depois, a organização do Pirata confirmou a lesão do jogador, que deixou o jogo batendo por 2 a 0. O shortstop de 24 anos teve uma linha ofensiva de 0,267/0,378/0,400 na temporada, com um home run, quatro RBIs, seis walks e oito eliminações em 37 entradas.