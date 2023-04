Oportunidades de Estágio, Vendedor e Mais na RL Higiene!

A RL Higiene, empresa que é uma solucionadora em higiene e limpeza profissional, está atrás de novos colaboradores no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa que conta com 43 anos no segmento, confira quais são os cargos disponíveis:

Analista de Supply SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Relacionamento – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor de Negócios (Externo) – São Paulo – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor de Negócios (Vendedor Técnico Externo) – Sorocaba – SP – Efetivo;

Estagiário de Relacionamento – São Paulo – SP – Estágio;

Vendedor Técnico (Interno) – Inside Sales – São Paulo – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor Técnico (Interno) – Inside Sales – Sorocaba – SP – Efetivo.

Mais sobre a RL Higiene e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a RL Higiene, é interessante frisar que, entre seus principais clientes estão escritórios com alto nível de exigência, indústrias reguladas por rigorosas normas de higienização, escolas conceituadas, restaurantes, hotéis, consultórios e academias.

Além disso, a RL Higiene propõe soluções integradas que ajudam seus clientes a economizar dinheiro e água, melhorar a qualidade e a produtividade e também a reduzir o descarte de resíduos, tudo isso através de uma gestão que reduz o consumo com produtos mais eficientes, estabelece metas para orçamento, treina a equipe de operadores de limpeza e introduz o consumo consciente.

