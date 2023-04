Os 10 melhores aplicativos de planejamento digital para iPad e iPhone (2023)

Todos nós estamos tão ocupados em nossas vidas que não conseguimos administrar nossas tarefas a tempo. Seja você uma pessoa corporativa, um empresário ou um pai, você pode ter um cronograma de tarefas que deseja concluir em um dia. Mas como estamos muito ocupados no dia a dia, não conseguimos nos concentrar neles. Para enfrentar essa situação, tudo o que precisamos são os melhores aplicativos de planejamento.

Existem muitos aplicativos disponíveis no iPhone e no iPad, mas apenas alguns deles são os melhores aplicativos de planejamento. Muitos usuários continuam procurando o melhor planejador de aplicativos para iPad e iPhone para gerenciar sua agenda com seriedade e pontualidade. No entanto, os usuários não podem fazê-lo devido à falta de aplicativos. Estamos aqui com o melhor planejador de aplicativos para iPad e iPhone que você deve conferir se também estiver curioso para gerenciar suas tarefas diárias sem problemas.

Melhores aplicativos de planejador digital para iPad e iPhone em 2023

Gerenciar tarefas e tarefas domésticas é uma das coisas mais difíceis que as pessoas já experimentaram no Work From Home. Sabemos que existem muitos desenvolvedores que estão publicando milhares de aplicativos na loja para os usuários. No entanto, os usuários estão confusos sobre qual aplicativo será o melhor para eles. Sabemos que você também está aqui para o melhor planejador para iPad e iPhones.

Por isso, trouxemos uma lista de aplicativos que você pode baixar e instalar em seu iPad e iPhone para gerenciar suas tarefas e agendas no prazo com a ajuda dos aplicativos. Então vamos conferir abaixo a lista dos melhores planners para iPad e iPhone. Alguns também estarão disponíveis para telefones Android, portanto, se você for um usuário do Android, não se preocupe; você também pode verificar o aplicativo para saber qual o melhor planejador para Android.

Todoist

Todoist é um dos famosos melhor planejador para iPad e iPhone. Este aplicativo permite que você gerencie e agende suas tarefas regularmente, além de muita personalização. O Todoist é considerado um dos melhores aplicativos de lista de tarefas com muitos recursos diferentes e interessantes.

Com a ajuda deste aplicativo, você poderá agendar tarefas e compartilhá-las com o recurso de plataforma cruzada. A interface de usuário do aplicativo Todoist é muito significativa e você certamente vai adorar. Além disso, os desenvolvedores tentaram torná-lo notavelmente mais suave para que os usuários possam usar este aplicativo facilmente no iPad, iPhones e outros dispositivos.

qualquer.do

Assim como o Todoist, o Any.do é outro dos melhores planejadores para iPad e iPhone que com certeza você vai adorar. O Any.do também vem com uma ótima interface de usuário junto com o recurso para gerenciar todas as tarefas e agendas facilmente.

Você pode criar cartões diferentes com informações diferentes para ajudá-lo a gerenciar todas as tarefas sem complicações ou problemas. Além disso, com a ajuda de recursos de personalização, você poderá gerenciar todas as tarefas com base em sua importância. Esperamos que você ame este aplicativo.

Pencil Planner Pro

O Pencil Planner Pro é outro aplicativo que os usuários do iPad podem usar para gerenciar suas tarefas diárias. Um dos recursos interessantes do Pencil Planner Pro é que você pode fazer cronogramas com suas anotações manuscritas, o que o ajudará a saber o que fará. Além disso, o Pencil Planner Pro é multiplataforma e você pode usar a mesma conta no seu iPhone para gerenciar suas tarefas.

Todas as tarefas são gerenciadas e sincronizadas a cada minuto, o que ajudará os usuários a se atualizarem com suas tarefas. O Pencil Planner Pro está disponível apenas para iPad e iPhone. Os desenvolvedores dos aplicativos também estão trabalhando para facilitar a compreensão dos usuários. Eles também vão adicionar muitos recursos nos próximos dias.

zínia

O Zinnia é outro melhor planejador para iPad e iPhone que está em nossa lista. É um dos apps onde você pode fazer agendamentos com a ajuda de anotações manuscritas. A maioria dos usuários de iPad prefere um aplicativo que ofereça o recurso de usar agendas manuscritas. É apenas porque eles conseguem entender rapidamente o que farão.

Além disso, fica mais fácil para os usuários fazerem as tarefas e agendamentos. Com a ajuda dos horários feitos à mão, os usuários poderão conferir o que vão fazer durante um mês inteiro e datas específicas. Também o ajudará na criação de tarefas para os próximos dias.

Sexta-feira

Friday é outra lista de tarefas bem conhecida que é usada por muitos usuários para gerenciar suas tarefas e agendas. O aplicativo vem com uma interface de usuário mínima que os usuários adoram. Este aplicativo também oferece aos usuários uma experiência perfeita de criação e gerenciamento de tarefas. Os usuários também podem gerenciá-los de acordo com suas necessidades, personalizando-os.

O aplicativo permite que os usuários gerenciem o tempo, criem comentários, adicionem tarefas e muito mais, juntamente com o recurso de plataforma cruzada. A plataforma cruzada significa que você também poderá gerenciar o aplicativo em outros dispositivos. Milhares de usuários adoram o aplicativo por causa da interface do usuário e da funcionalidade que ele fornece aos usuários.

ClickUp

O ClickUp é outro aplicativo de lista de tarefas conhecido e confiável, famoso por sua interface de usuário e funcionalidade. Muitos usuários de todo o mundo usam o aplicativo para gerenciar suas tarefas pessoais e comerciais.

Você pode criar tarefas e gerenciá-las com o recurso de arrastar e soltar. O aplicativo é confiável para empresas multinacionais líderes como Google, Airbnb, Uber, etc. Você também pode usá-lo para sua empresa para gerenciar as tarefas e projetos dos funcionários que você possui. No entanto, você terá que pagar um prêmio por isso.

Trello

O Trello é um dos famosos aplicativos de lista de tarefas que muitas empresas usam para agendar tarefas para seus funcionários e gerenciar projetos. Milhões de usuários estão usando o Trello devido à facilidade de criar tarefas e personalizá-las de acordo com suas necessidades. O Trello é multiplataforma e pode ser sincronizado em todos os dispositivos.

Você pode adicionar vários usuários ao aplicativo aos quais pode atribuir tarefas e ver o progresso que estão compartilhando. Trello também permite que os usuários façam comentários, através dos quais podem obter informações específicas sobre as tarefas, bem como as notas que devem ser lembradas quando estamos concluindo as tarefas.

asana

Asana é um dos famosos aplicativos de lista de tarefas que você já deve ter ouvido falar. Muitas empresas de tecnologia famosas o usam para gerenciar seus funcionários e tarefas. É bom para usuários que possuem negócios ou desejam gerenciar suas tarefas. O aplicativo é muito simples, pois você pode facilmente criar tarefas e concluí-las com apenas um clique.

Além disso, existem mais campos que você pode usar para as tarefas, como dependências, tempo estimado, comentários e muito mais. Os usuários adoram usar este aplicativo por causa de sua interface de usuário e funcionalidade. O aplicativo está disponível para usuários em várias plataformas, facilitando o gerenciamento de suas tarefas em qualquer dispositivo que estejam usando.

Google Tarefas

O Google Tasks também oferece uma interface de usuário mínima e fácil de usar que os usuários podem usar para criar e gerenciar suas tarefas. Você pode usar este aplicativo para gerenciar tarefas. Além disso, uma das melhores coisas sobre este app é que você pode adicionar o widget na tela inicial para nunca perder as tarefas que você tem que fazer. Você também pode realizar diferentes atividades na tela inicial sem problemas.

Empacotando

Milhões de usuários estão trabalhando como freelancers, em empregos corporativos, empreendedores, pais, famílias e muito mais. Todos eles têm que gerenciar suas tarefas e agendas do dia-a-dia. No entanto, os usuários não conseguem gerenciar essas tarefas por causa de suas agendas lotadas. Muitas vezes, esquecem-se de fazer a tarefa que têm de fazer ou não conseguem fazê-la a tempo.

O gerenciamento de tarefas é essencial para o usuário, e isso só é possível por causa do melhor planner para iPad, iPhones e Android. Neste guia, listamos o melhor planejador para iPad, iPhones e Android. Esperamos que os aplicativos listados sejam úteis para você.

