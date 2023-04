Os 37 pontos de Russell Westbrook não são suficientes para o Clippers empatar a série contra o Suns

Tele Los Angeles Clippers (5) caiu para o Phoenix Suns (4) Sábado na Crypto.com Arena apesar Russel Westbrook marcando 37 pontos, seis rebotes e quatro assistências em 40 minutos de ação.

Westbrook, 34, e os Clippers ficaram sem Kawhi Leonard ou Paulo Jorge quando o Suns conquistou uma vantagem de 3 a 1 na série da primeira rodada do Eliminatórias da NBA de 2023.

Russell Westbrook confronta torcedor do Suns

estrela do sol Kevin Durant terminou com 31 pontos, o recorde da equipe, para conter o ataque de pontuação de Westbrook.

Devin Booker teve tranquilos 30 pontos para o Phoenix, enquanto Chris Paul somou 19 pontos e nove assistências.

Clippers fez um grande esforço por três quartos antes de ser superado por sete pontos no último frame para perder por 112-100 em casa.

Quando Paul George e Kawhi Leonard voltarão?

George, de 32 anos, está se recuperando de uma entorse no joelho e não tem previsão de retorno.

Ele foi o artilheiro do time ao longo da temporada regular com 23,8 pontos por jogo.

Leonard, 31, jogou as duas primeiras partidas da série antes de perder as próximas duas devido a uma entorse no joelho direito.

Não está claro se Leonard estará disponível para o jogo 5 na terça-feira, quando a série retornar a Phoenix. A notícia foi divulgada no sábado de sua irmã sendo condenada à prisão perpétua por assassinato.