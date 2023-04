Os altos escalões de Buckingham discutem a retirada do príncipe Harry de seus títulos reais

Stropeçar Príncipe Harry dele Duque de Sussex título tem sido um tópico de discussão entre os membros do palácio, de acordo com um novo livro do veterano escritor real. Robert Jobson. O livro, previsto para ser publicado na quinta-feira, revela que assessores seniores brincavam que Harry era um “refém” de sua esposa Meghan e que ele era uma “vítima da síndrome de Estocolmo”.

Algumas autoridades acham que Harry “deu as costas para tudo o que conheceu” e acreditam que Meghan é a culpada pelas consequências com a Família Real. Há até quem queira ver Harry rebaixado para Senhor Mountbatten-Windsor de Montecito, Califórnia.

Confirmado: o príncipe Harry e Meghan Markle foram convidados para a coroação do rei Charles

No entanto, Rei Carlos não é a favor de retirar o título real de Harry e tem um “amor duradouro por seu filho”, apesar do fato de ter decidido que Meghan não deveria acompanhar Harry para balmoral quando a família se reuniu após o Rainha morreu.

De acordo com fontes seniores, as exigências de Harry para ter Meghan juntar-se a ele na Escócia não caiu bem com a família. As batalhas entre os Royals e Harry e Megan foram revelados na primeira parte do Daily Mail da serialização do próximo livro de Robert Jobson, “Our King: Charles III”.

Especialista real diz que as entrevistas de Harry prejudicaram seu relacionamento com o rei

O livro sugere que a relação entre King e os Sussex está se tornando cada vez mais difícil de consertar a cada entrevista que Harry participa. Um assessor sênior afirmou que “Harry parece ser a força motriz em tudo o que aconteceu.”

Outra fonte citou o comportamento de Harry quando Rainha Elizabeth II faleceu. Príncipe William, Príncipe Andrew, Príncipe Edward e Sophie, a duquesa de Edimburgo, chegou a Balmoral por volta das 17 horas do dia da morte da rainha. Harry não apareceu até as 20h depois de se recusar a voar para a Escócia com William após uma disputa sobre Meghan.

Uma fonte afirmou que as exigências de Harry “não foram bem aceitas pela família – todos ficaram chocados com o comportamento dele”. Também é entendido que o rei está “triste com o crescente abismo” entre ele e Harry e deseja poder ver mais seus netos, Archie e Lilibet.

Em conclusão, embora tenham ocorrido discussões sobre a retirada de Harry de seu título real, o rei Charles não é a favor de tal movimento e ainda há esperança de reconciliação. No entanto, o comportamento e as ações de Harry, incluindo sua insistência em que Meghan o acompanhe a Balmoral, prejudicaram seu relacionamento com sua família, e a divisão pode continuar a aumentar a cada entrevista de que Harry participa.