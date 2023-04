Os britânicos não querem que Camilla seja nomeada rainha e esteja no mesmo nível de Charles, de acordo com uma pesquisa

EUestá quase na hora de Rei Carlos III e Rainha Camilacoroação de, e é um grande negócio. Haverá muitas mudanças para o casal real, assim como para o público. Há sentimentos confusos sobre se Charles será um bom rei, e o mesmo vale para o novo título de Camilla.

Falando no título de Camilla, há um pouco de controvérsia em torno dele. Aparentemente, ela será conhecida como “rainha” após a coroação, o que significa que o termo “consorte” será retirado de seu título. Para alguns, isso pode não parecer grande coisa, mas na verdade tem muito significado.

No Reino Unido, “rainha consorte” é o título reservado à esposa do atual rei, mas não vem com o mesmo poder do rei. Então, quando “consort” é removido, Camila e Carlos serão iguais em poder e posição. É um grande passo, mas nem todos concordam com ele.

Uma pesquisa recente do Correio diário perguntou às pessoas como Camilla deveria ser chamada após a coroação. Os resultados foram bastante surpreendentes. Apenas 14% dos eleitores escolheram o nome Rainha Camilaenquanto mais de um terço dos eleitores (36%) acreditavam que ela deveria permanecer Rainha Consorte Camila.

Quase um quarto das pessoas entrevistadas (23%) acha que Camilla não deveria ter nenhum título real. Seu título anterior, Camila, a Duquesa da Cornualhaobteve 16% dos votos.

Coisa de dois terços Charles será um bom rei

É bastante chocante que apenas 14% das pessoas concordem com o novo título de Camilla. É ainda mais surpreendente quando você considera que 64% dos entrevistados acreditam que Charles será um bom rei. Portanto, embora as pessoas possam não estar entusiasmadas com a nova rainha, isso não significa que não tenham fé no próximo reinado como um todo.

Ainda assim, está claro que algo precisa mudar para atrair mais o público britânico para sua nova rainha. Como disse um dos entrevistados: “Não vejo Camilla como uma rainha. Vejo-a como a mulher que acabou com o casamento de Charles e Diana.” Parece que Camilla tem um problema de relações públicas para resolver.