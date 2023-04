Os Cowboys estão planejando substituir Zeke Elliott por outro superastro do running back, por fonte

Fos fãs de futebol têm falado sobre o Dallas Cowboys‘ situação de running back desde que cortaram o titular de longa data Ezequiel Elliot no início desta entressafra. Embora a equipe tenha marca de franquia Tony Pollardeles ainda podem estar à procura de outro running back para dividir a carga de trabalho.

ESPN NFL especialista Bill Barnwell tem uma previsão interessante sobre em quem os Cowboys podem estar interessados. Segundo ele, se o Titãs do Tennessee foram para libertar o veterano Derrick Henryos Cowboys podem vir chamar.

Henry tem sido um jogador incrível para o titãs nas últimas cinco temporadas, acumulando mais de 1.500 jardas em três temporadas separadas e marcando pelo menos 10 touchdowns em cada um dos últimos cinco anos. Na verdade, ele teve uma temporada monstruosa em 2020 com mais de 2.000 jardas e 17 pontuações.

No entanto, com Henry no último ano de seu contrato e um enorme limite de $ 16 milhões para a temporada de 2023, houve conversas sobre o Tennessee mudar dele. Se eles não conseguirem encontrar um parceiro comercial, cortá-lo após o draft de abril pode fazer muito sentido.

O insider diz que há uma grande chance de Henry se tornar um Cowboy

De acordo com Barnwell, henrique seria um ótimo complemento para o estilo rápido e cortante de Pollard. Enquanto o titãs estaria deixando-o ir devido ao seu alto salário, o vaqueiros poderia entrar e contratá-lo para criar a combinação definitiva de trovões e relâmpagos.

Barnwell também mencionou algumas outras possibilidades, incluindo Dalvin Cook e agentes livres como Leonardo Fournette e Latavius ​​Murray. No entanto, assinar Derrick Henry definitivamente seria uma jogada espetacular para os Cowboys, que se encaixa em seu tema geral para esta entressafra.

Resta saber se os Cowboys realmente farão uma jogada para Henry ou qualquer um dos outros jogadores mencionados. Mas uma coisa é certa – a situação do running back em Dallas é algo para ficar de olho.