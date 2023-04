Os fãs ficaram se perguntando se Paige Spiranac tem namorado: quem é o homem em sua vida?

Om das estrelas mais comentadas da internet no momento é o influenciador de golfe Paige Spiranacmas sempre houve um ar de mistério sobre seu status de relacionamento.

Spiranac é um ex-jogador de golfe profissional que agora ganha a vida com a mídia social compartilhando fotos reveladoras, muitas das quais tiradas no campo de golfe.

Além de ser um grande sucesso no Instagram, Spiranac também publica vídeos do YouTube e há uma grande dica sobre sua vida pessoal em seu último vlog ‘Day in the Life’.

O golfe tem estado nas manchetes mais do que o normal recentemente, já que o Masters em Augusta acabou na semana passada. Spiranac estava no torneio devido ao seu interesse pelo esporte.

Ela estava atualizando seus fãs sobre o que ela fez durante seu tempo em Augusta, mas ao fazer isso, ela deu uma dica sobre se ela tinha namorado ou não.

Paige Spiranac tem namorado?

A estrela loira explicou que ela realmente está em um relacionamento agora, o que pode incomodar muitos de seus fãs.

Em vez de uma dica, foi uma declaração bastante conclusiva, pois ela mencionou que ‘estava lavando a roupa do namorado’. Mais tarde, ela confirmou aos fãs dizendo: “Sim … eu tenho namorado. “Ele trabalha muito e trabalha muito, então o que fazemos é quem estiver mais ocupado, a outra pessoa vai pegar a folga.”

Ela não chegou a revelar a identidade de seu parceiro e é provável que continue assim. Houve muito apoio de seus fãs, no entanto.

Um espectador escreveu: “Parabéns pelo novo namorado !!!”

Um fã também escreveu: “Namorado? Quem é o sortudo?”

Outro acrescentou: “Parabéns pelo novo namorado! Deus abençoe vocês dois!”