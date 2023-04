Os gêmeos Cavinder se unem ao Betr de Jake Paul em um movimento de poder para aumentar o estrelato da mídia social

Tganhar irmãs Haley e Hanna Cavinder decidiram cortar seu último ano de elegibilidade para o Furacões de Miami e, em vez disso, concentre-se em sua presença na mídia social, incluindo parcerias com várias empresas sob acordos de nome, imagem e semelhança (NIL). Os gêmeos acabaram de anunciar que farão parceria com Jake Paul e sua empresa, Betr, para acelerar o crescimento de sua marca.

Os gêmeos Cavinder vai se juntar Melhorar como parceiras de negócios e manchetes para o público feminino da empresa, que tem como foco jogos de azar e mídia.

Deles “Conversa de Gêmeos” podcast agora também aparecerá no Betr. Haley e Hanna expressaram seu entusiasmo em fazer parceria com Paul e sua empresa: “Betr nos dá a capacidade de acelerar o crescimento da marca The Cavinder Twins de maneira focada e verdadeiramente autêntica. Amamos esportes, prosperamos na competição e gostamos de criar e trazer idéias para a vida. Betr realmente torna The Cavinder Twins e nossa marca muito melhor e maior.”

Joey Levyco-fundador da Betr de Jake Paul, também compartilhou sua empolgação com a parceria: “Estamos entusiasmados em fazer parceria com os Cavinder Twins, que já realizaram tanto e estão apenas arranhando a superfície de seu potencial. O objetivo da Betr Media é atrair, aprimorar e ampliar a próxima onda de criadores de conteúdo geracional, e esta parceria é uma prova dessa abordagem. Nosso volante de talento continua a ficar mais forte e estamos apenas começando.”

Eles poderiam estar entrando no wrestling

Os Cavinder Twins têm uma forte presença na mídia social, com milhões de seguidores em TikTok e Instagram. Eles também assinaram um contrato NIL com a WWE e sugeriram a possibilidade de entrar no ringue de luta livre no futuro.

Em um mundo onde os influenciadores de mídia social estão se tornando cada vez mais populares, Haley e Hanna Cavinder deram um passo ousado ao focar em sua marca e presença em plataformas de mídia social.

Esta parceria com Jake Paul e o Betr, sem dúvida, fornecerá a eles os recursos de que precisam para expandir ainda mais seu alcance. Como disse Joey Levy, este é apenas o começo para essas estrelas em ascensão.