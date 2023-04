Os Grandes Nomes da Literatura Brasileira.

Principais autores da literatura brasileira: resumo para as principais provas do país

Questões sobre os principais autores que fizeram e fazem parte da literatura brasileira estão presentes dentro das provas mais importantes do país, como os vestibulares, os concursos e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Contudo, quando as provas não possuem uma lista de leituras obrigatórias, os candidatos acabam ficando sem saber quais serão os possíveis autores que vão aparecer na prova.

Dessa forma, para que você possa direcionar os seus estudos e garantir um alto desempenho nas suas provas, o artigo de hoje trouxe um resumo com os principais autores da literatura brasileira e que, consequentemente, são os mais cobrados na prova do ENEM, nos concursos e nos vestibulares. Vamos conferir!

Machado de Assis

Machado de Assis é um dos mais importantes e influentes escritores da literatura brasileira, além de ter sido um dos precursores do movimento realista no Brasil.

A obra de Machado é marcada pela ironia e pela reflexão sobre a condição humana. Suas obras mais conhecidas são “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, “Dom Casmurro” e “Quincas Borba”.

Cecília Meireles

Cecília Meireles é outra importante autora brasileira, sendo considerada uma das maiores poetisas do país.

A poesia da autora é marcada pela sensibilidade e pela delicadeza, abordando temas como a natureza, a infância e a vida cotidiana.

Dentre as suas obras mais conhecidas, podemos citar o romance “Romanceiro da Inconfidência”, abordado com frequência por questões de literatura dentro de diversos vestibulares brasileiros e listas de leituras obrigatórias dos mesmos.

Carlos Drummond de Andrade

Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas da literatura brasileira, além de ter sido um dos expoentes da segunda geração do modernismo no Brasil.

A sua obra é marcada pela reflexão sobre a condição humana, a sociedade brasileira e temas do cotidiano. Dentre as suas obras mais conhecidas, podemos citar: “Sentimento do Mundo”, “A Rosa do Povo” e “Claro Enigma”.



Clarice Lispector

A obra Clarice Lispector é marcada pela introspecção, pela subjetividade e pela reflexão sobre a existência humana. Algumas de suas obras mais conhecidas são “A Hora da Estrela” e “Laços de Família”. Lispector é considerada uma das maiores escritoras da literatura brasileira e sua obra influenciou diversos autores do país e do exterior.

Guimarães Rosa

João Guimarães Rosa é um dos maiores escritores brasileiros do século XX, sendo um dos responsáveis pela renovação da literatura brasileira por meio de sua visão poética da realidade.

Sua obra é marcada pela linguagem poética, pelo regionalismo e pela reflexão sobre a condição humana. “Grande Sertão: Veredas” e “Sagarana” são considerados suas obras mais famosas e conceituadas.

Lygia Fagundes Telles

Por fim, não podemos dizer de citar também o nome de Lygia Fagundes Telles, uma importante escritora contemporânea brasileira.

Telles foi uma das poucas mulheres a receber o Prêmio Camões, um dos prêmios de maior relevância da literatura em língua portuguesa. A sua obra é marcada por uma linguagem precisa e uma capacidade de explorar os aspectos mais complexos da natureza humana. Algumas de suas obras mais conhecidas são “Ciranda de Pedra”, “As Meninas” e “Seminário dos Ratos”.

Jorge Amado

Jorge Amado é considerado pela crítica um dos autores mais importantes e conhecidos da literatura brasileira. O autor foi um dos principais responsáveis pela consolidação da literatura regionalista no Brasil e sua obra influenciou diversos escritores da época.

As obras de Amado possuem como temáticas principais a cultura, a história e o povo baiano. O autor faz uso de uma linguagem simples e acessível. Dentre as suas principais obras, podemos citar: “Capitães da Areia”, “Gabriela, Cravo e Canela” e “Dona Flor e seus dois maridos”.