Os Juros devem Permanecer Elevados no Brasil, Mesmo com a Inflação em Queda

Nos últimos meses, os brasileiros sofreram com os juros elevados no país. A situação ficou bastante difícil para os consumidores que queriam contratar crédito ou comprar imóvel ou automóvel, visto que os juros destas operações estavam bastante elevados.

O problema é que, mesmo com tantos meses de taxas altas, a péssima notícia que acaba de sair hoje no Notícias Concursos é que os juros devem seguir nesse mesmo patamar elevado no primeiro semestre de 2023. Pelo menos é isso o que indicam as projeções de analistas, que acreditam em uma queda na taxa de juros apenas a partir da segunda metade deste ano.

Em resumo, a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, encontra-se no maior patamar desde o final de 2016. Isso quer dizer que os brasileiros estão tendo que pagar mais caro em diversas áreas da economia, pois a Selic impulsiona os juros no país.

Por exemplo, o crédito imobiliário ficou mais salgado e os juros bancários não param de subir no país. Ademais, é importante salientar que empréstimos e financiamentos estão mais caros – ou seja, bancos e outras instituições financeiras podem cobrar juros mais altos nessas operações.

Nesse sentido, isso mostra que houve uma elevação no custo de vida no Brasil nos últimos tempos, e atrelado a isso, um outro fator: a renda média da população não subiu da mesma maneira.

De acordo com analistas, a taxa Selic deve continuar no mesmo patamar ao menos até o terceiro trimestre deste ano. Apenas em setembro, quando ocorrerá uma reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), que a taxa Selic deve cair 0,25 ponto percentual, de 13,75% para 13,50% ao ano.

Em outras palavras, os brasileiros terão que enfrentar os juros elevados por mais alguns meses. Aliás, o Copom manteve em março, pela quinta vez consecutiva, a taxa Selic estável em 13,75% ao ano. Esse é o maior patamar desde novembro de 2016, quando a taxa estava em 14,00% ao ano.

Para quem não sabe, o Copom elevou 12 vezes consecutivas a taxa Selic, entre março de 2021 e agosto de 2022. Em suma, essa foi a maior sequência de elevações da taxa Selic em 23 anos. No entanto, os avanços cessaram desde setembro do ano passado. E, de lá pra cá, os juros se mantiveram estáveis.

Inflação perde fôlego, mas BC mantém juros estáveis

O principal objetivo do Copom ao elevar a Selic é segurar a inflação do país. Em síntese, uma Selic mais alta puxa consigo os juros praticados no país, reduzindo o poder de compra do consumidor. Como consequência, desaquece a economia do país, limitando o avanço da chamada “inflação por demanda”.

Quando a Selic sobe, encarece o crédito, reduzindo a busca das pessoas por empréstimos. Dessa forma, o consumo tende a diminuir, uma vez que a população passa a ter menos dinheiro em mãos.

Como a demanda diminui, os preços começam a cair, desacelerando a inflação, mas isso só acontece com o tempo. Por isso que o BC não reduziu a taxa Selic ainda, apesar do recuo da inflação em 2022.

Vale destacar que uma inflação controlada traz diversos benefícios para a economia do país, como:

Maior tranquilidade para investir no Brasil;

Mais previsibilidade econômica, o que permite um planejamento das indústrias;

Redução da concentração de renda;

Maiores chances para o país ter um crescimento econômico sustentável.



Nos últimos meses, a inflação vem perdendo força no país. Inclusive, o governo federal vem tentando convencer o BC a reduzir os juros mais velozmente. Contudo, a expectativa é que isso não aconteça, e que a taxa Selic se mantenha no mesmo patamar por mais cinco meses.

Vale destacar que a junção de juros e inflação elevados aumentam o endividamento e a inadimplência no Brasil, que bateram recorde em 2022. E o cenário não deverá ter uma melhora significativa em 2023, visto que os juros deverão continuar elevados, bem como a inflação.

Saiba como fugir dos juros altos

Em resumo, os juros mais altos pressionam a renda dos brasileiros. Isso acontece porque compras parceladas, geralmente feitas por pessoas de renda mais baixa, passam a ter juros mais elevados. E, muitas vezes, as famílias acabam atrasando o pagamento e sofrem com os juros e multas devido aos atrasos.

Para fugir desse cenário, os brasileiros podem seguir algumas dicas simples, mas bastante eficazes, que podem livrar muita gente de grandes dores de cabeça:

Controle sua vida financeira: a pessoa que compreende a renda mensal que possui, bem como o valor que pode gastar sem precisar recorrer a empréstimos, reduzirá significativamente os problemas que poderiam surgir;

a pessoa que compreende a renda mensal que possui, bem como o valor que pode gastar sem precisar recorrer a empréstimos, reduzirá significativamente os problemas que poderiam surgir; Busque promoções: o brasileiro também está sofrendo para conseguir comprar itens alimentares básicos. Por isso, é importante ficar atento a promoções para que o dinheiro renda um pouco mais todos os meses;

o brasileiro também está sofrendo para conseguir comprar itens alimentares básicos. Por isso, é importante ficar atento a promoções para que o dinheiro renda um pouco mais todos os meses; Suspenda sonhos caros: muita gente idealiza o momento de comprar um eletrodoméstico, um veículo ou um imóvel, mas o melhor é suspender a compra. Como os juros estão muito altos, há grandes chances desses itens também saírem mais caros que o esperado. A solução é adiar a compra e esperar um momento mais favorável.