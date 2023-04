Os melhores Guerreiros chegam a tempo de lutar por tudo: nível de Curry, Wiggins e o retorno de Jordan Poole

EUt Costuma-se dizer que as equipas mostram que são campeãs com as suas atuações nas finais, mas também pela forma como se apresentam no momento certo.

Nos últimos anos, o Golden State Warriors conseguiram fazer exatamente isso em várias temporadas, espalhando medo entre seus rivais.

Derrotas, como a contra Denver Nuggets são inevitáveis, mas guerreiros demonstraram que aceleraram o ritmo para serem considerados candidatos ao título.

Draymond Verde faz a diferença na defesa, enquanto Stephen Curry e Klay Thompson brilhar no ataque e Jordan Poole não se esquiva em momentos importantes. Essa foi a receita da vitória sobre o trovão da cidade de oklahoma na terça-feira, apesar de ter sofrido 79 pontos no primeiro tempo.

“É divertido, é disso que se trata”, treinador Steve Kerr observado após o jogo.

“Adoramos a competição e, embora preferíssemos ficar em casa nos playoffs agora, é aqui que estamos.

“Estou muito orgulhoso do que os caras fizeram aqui nas últimas semanas para nos colocar nesta posição, mas agora temos que terminar o negócio e ficar entre os seis primeiros.”

O guerreiros lembram, até certo ponto, o time que conquistou o campeonato na temporada passada. Enquanto isso, Andrew Wiggins espera-se que retorne logo depois de perder vários jogos por motivos pessoais.

“Fico feliz que ele levou o tempo que precisava”, Jordan Poole disse.

“Estamos recebendo-o de braços abertos. Muito animado. Boa energia. Energia positiva para tê-lo de volta.

“Ele é uma luz tão brilhante e tem um espírito tão incrível. É simplesmente incrível estar perto dele e é definitivamente bom tê-lo de volta ao vestiário.”

Apesar de lutar fora de casa, Golden State Warriors tem um recorde impressionante de 33-8 no Chase Center. Só conseguiram superar este recorde três vezes: 39-2 em 2014/15 e 2015/16, e 36-5 em 2016/17.

“Isto é quem nós somos,” Estado Dourado estrela Stephen Curry indicado.

“Entender como nossa equipe alcançou toda a base de fãs e a organização. É o amor que mostramos a eles.”