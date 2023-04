Os momentos finais do fundador do Cash App foram supostamente um inferno

Fundador do Cash App Bob LeeOs momentos finais de ele foram capturados em vídeo antes de ele desmaiar devido a facadas em uma rua da Califórnia.

Imagens de vigilância, revisadas pelo The San Francisco Standard, mostraram Lee cuidando de seus ferimentos com uma mão enquanto segurava seu telefone celular com a outra mão enquanto cambaleava por uma rua deserta da cidade na manhã de terça-feira. Um rastro de sangue foi deixado em seu rastro.

O vídeo também mostrava Lee se aproximando de um Toyota Camry com as luzes de perigo acesas e levantando a camisa para revelar uma facada ao motorista. Enquanto Lee pedia ajuda, o motorista acelerou.

Momentos depois, Lee caiu no chão, mas se levantou e caminhou mais adiante na estrada antes de desmaiar novamente.

Usando seu telefone celular, Lee ligou para o 911 e gritou: “Socorro! Alguém me esfaqueou!” Quando a polícia de São Francisco chegou, Lee já estava inconsciente e morreu mais tarde em um hospital local.

O fundador do Cash App, Bob Lee, teria sido assassinado em um esfaqueamento em San Francisco



A polícia diz que Lee foi esfaqueado duas vezes no peito por um agressor desconhecido, que fugiu do local. Um motivo não foi divulgado.

Pesados ​​​​rebatedores da indústria de tecnologia ficaram indignados com o assassinato. CEO do Twitter Elon Musk tuitou no SFDA Brooke Jenkinsperguntando se ela estava fazendo o suficiente para manter os infratores violentos reincidentes atrás das grades.

Sinto muito em ouvir isso. Muitas pessoas que conheço foram severamente agredidas. Crimes violentos em SF são horríveis e, mesmo que os agressores sejam pegos, eles geralmente são soltos imediatamente. A cidade está tomando medidas mais fortes para encarcerar infratores violentos reincidentes? @BrookeJenkinsSF? —Elon Musk (@elonmusk) 5 de abril de 2023

Bloco, Inc. co-fundador Jack Dorseycuja empresa é dona do Cash App, disse que estava com o coração partido pela morte de Lee.

CEO da MobileCoin JOshua Goldbard caracterizou Lee como uma “força da natureza” na indústria de tecnologia.