Os organizadores do Coachella reduziram as multas do toque de recolher pela metade durante o fim de semana 2

As pessoas que organizam o Coachella descobriram como trabalhar com essas regras de barulho tarde da noite – porque as multas que estão pagando por longas corridas são cerca de metade das multas da semana passada.

Um representante da cidade de Indio disse ao TMZ … Goldenvoice foi multado em $ 51.000 por violações do toque de recolher acumuladas durante o fim de semana 2. Isso pode parecer muito, mas empalidece em comparação com os $ 117k eles desembolsaram na semana passada para os longos conjuntos finais que se arrastaram até as primeiras horas da manhã.

Aqui está o detalhamento … nos disseram que as festividades da noite de sexta-feira passaram 2 minutos após o toque de recolher à 1 da manhã – totalizando uma multa de $ 20.000. O sábado, que também tinha um toque de recolher à 1 da manhã, não ultrapassou a linha … então não há ding lá. O domingo, no entanto, ultrapassou o toque de recolher ligeiramente anterior às 12h … aos 16 minutos e custou ao Goldenvoice $ 31k.

Você deve se lembrar – o contrato dos organizadores do festival com a cidade exige uma multa diária de $ 20.000 para os primeiros 5 minutos após o toque de recolher, com outros $ 1.000 adicionados para cada minuto subsequente.

Como dissemos … $ 51k não é nada desprezível, mas considerando que eles reduziram as multas em uma quantia significativa em comparação com o fim de semana 1 ($ 66.000 em economia) – não é tão ruim.

A escalação mudou um pouco esta semana… incluindo a notável substituição de oceano francoQuem teve que se curvar depois de se machucar. O Blink-182 entrou em cena para lidar com as tarefas do palco principal às 21h20 e, em seguida, Skrillex e outros DJs de EDM preencheram o vazio mais tarde, às 22h25.