Os proprietários do Wrexham, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, choram de alegria quando o clube garante uma promoção histórica

Hatores de ollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney ficaram emocionados ao ver seu time de futebol, o Wrexham, garantir sua promoção à Liga Inglesa de Futebol após uma ausência de 15 anos. a equipe venceu Boreham Wood 3-1 na noite de sábado, conquistando o título da liga e a promoção automática.

Reynolds e McElhenneyque comprou o clube em novembro de 2020, juntou-se ao colega ator Paul Rudd enquanto comemoravam a vitória. Reynolds disse: “As pessoas diziam no início: ‘Por que Wrexham? Por que Wrexham?’ É exatamente por isso que o Wrexham, o que está acontecendo agora é o motivo”. McElhenney acrescentou: “Para nós, sermos recebidos em sua comunidade e sermos recebidos nesta experiência foi a honra da minha vida.”

McElhenneyAs lágrimas de alegria do jogador foram capturadas pelas câmeras enquanto ele assistia ao jogo das arquibancadas. Após a partida, os coproprietários falaram com os repórteres sobre suas emoções, com Reynolds admitindo que ainda estava processando o que havia acontecido.

Ele disse: “Não tenho certeza se consigo processar o que aconteceu esta noite. Ainda estou um pouco sem palavras.” McElhenney ecoou os sentimentos de Reynolds, dizendo: “Este é um momento de catarse e celebração para eles.”

A dupla de Hollywood vem documentando sua jornada como donas do clube na série de TV “Bem-vindo a Wrexham.” Apesar de saberem pouco sobre futebol ou sobre o Norte do País de Gales, Reynolds e McElhenney têm demonstrado o seu empenho na equipa, com Reynolds mesmo revelando que planeja mudar sua família para a área.

Reynolds e McElhenney estão liderando com o exemplo

O sucesso do Wrexham sob sua propriedade foi visto como um exemplo positivo do envolvimento de celebridades em clubes de futebol, com Proprietário do Chelsea, Roman Abramovich também recentemente envolvendo os torcedores do clube em um processo de tomada de decisão.

A promoção também foi comemorada pela população de Wrexham, com torcedores invadindo o gramado após o jogo. A vitória foi vista como um impulso muito necessário para a cidade, que foi duramente atingida pela pandemia.

O sucesso da equipe e o envolvimento dos atores de Hollywood também colocaram Wrexham no mapa, com o perfil da cidade sendo elevado em escala global. Um dos primeiros a parabenizá-los foi David Beckhamque escreveu em suas histórias no Instagram: “Isso me deixa muito feliz. Que história e que conquista”.