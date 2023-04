Os Riscos e Benefícios de Dormir com o Seu Animal de Estimação

Muita gente questiona se dormir com o pet faz mal ou se há benefícios nessa prática. Porém, a resposta que já podemos dar a você, de antemão, é: depende. Depende de cada caso, cada pet, cada situação, pois a saúde do tutor, por exemplo, impacta diretamente nessa resposta.

Para ajudá-lo a compreender melhor a sua situação, separamos algumas considerações importantes no texto de hoje. Continue lendo e saiba mais!

Dormir com o pet faz mal?

Dormir com um animal de estimação pode ter benefícios e desvantagens, e depende de vários fatores, como o tamanho do animal, saúde e a qualidade do sono da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem alergia respiratória a pelos de animais, dormir com o pet pode fazer mal a ela. Porém, não é apenas nesse caso que isso pode ser um “malefício”. Veja outras situações:

Se o pet é muito grande e deixa a cama desconfortável para o tutor dormir, o sono pode perder qualidade, prejudicando a saúde.

Se o animal de estimação vive acordando à noite para ir ao banheiro ou para, simplesmente, caminhar pela casa (como no caso dos gatos), pode ser que o tutor comece a acordar demais à noite. Isso faz com que muitos ciclos do sono sejam quebrados, reduzindo a qualidade do descanso.

Em alguns casos, o pet pode acabar fazendo xixi na cama do tutor, o que também o acordaria e faria com que a situação ficasse bem desconfortável.

Se o pet não estiver limpinho, poderá transmitir doenças ao tutor.

Basicamente, se o pet acorda o tutor de alguma forma, deixa-o desconfortável na cama (atrapalhando o sono), ou causa algum tipo de reação alérgica, dormir com ele pode, realmente, ser considerado algo que faz mal.

É por isso que avaliar caso a caso é mais interessante do que ter uma resposta pronta para essa pergunta.

Em contrapartida, se a pessoa sente que não passar por esses problemas ao dormir com o pet, existem alguns benefícios que podem ser atingidos com a prática, como veremos no próximo tópico. Continue lendo.

Quais os benefícios de dormir com o pet?

Dormir com o pet faz mal em algumas circunstâncias, como vimos acima. Caso elas não façam parte da sua rotina, pode ser que você atinja mais benefícios com a prática de dormir com o seu amigo, do que malefícios. Veja algumas dessas “vantagens”:

Dormir com um animal de estimação pode aumentar o conforto emocional e físico, além de reduzir o estresse e a ansiedade.

A presença do animal de estimação pode fornecer companhia e segurança, especialmente para pessoas que moram sozinhas.

Alguns animais de estimação, como cães, podem ajudar a regular o sono, fornecendo um senso de rotina e uma sensação de segurança. Isto é, quando o pet demonstra sinais de sono, o tutor pode ir para a cama, mantendo uma rotina regular de descanso que contribui para os cuidados com a saúde.

O animal de estimação também pode deixar a cama mais confortável, especialmente no frio, ao aquecer o tutor.

Agora, deixamos aqui o questionamento: Para você, dormir com o pet faz mal ou tem trazido benefícios? Comente!