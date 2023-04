Os Simpsons fizeram de novo! Previu um filme da Barbie e a prisão de Trump há quase três décadas

Fe de “Os Simpsons” estão convencidos de que o programa de TV animado de longa duração previu mais uma vez dois eventos atuais não relacionados que aconteceram no mesmo dia. Usuários de mídia social atribuíram o desenho animado clarividente a prever o passado Presidente Donald Trumpacusação de e Greta Gerwigde “Barbie“histeria do cinema.

Ambos os eventos foram supostamente pontos da trama em um episódio de 1994 de “Os Simpsons” intitulado “Lisa contra Malibu Stacy.” Promotor do distrito de Manhattan Alvin Bragg deu um tapa em Trump com 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais, marcando a primeira instância de um ex-presidente sendo indiciado.

Este desenvolvimento monumental coincidiu com o lançamento de um novo teaser trailer para o filme live-action “Barbie”, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling.

A cena do episódio mostra um programa de TV onde o âncora Kent Brockman endereços Lisa Simpsoncampanha de fazer Barbie os criadores lançam um brinquedo mais feminista que empodera as meninas.

Então, em um típico pivô indutor de chicote do jornalista animado, Brockman conclui o segmento anunciando que o presidente foi preso.

Não foi a primeira vez, e com certeza não será a última

“Que criador Matt Groening não poderia ter adivinhado há quase 30 anos são as manchetes da vida real hoje: as acusações de Trump decorrem de um esquema de “pegar e matar” que envolvia fazer pagamentos secretos de seis dígitos para estrela pornô Daniels Tempestuosos e ex-modelo da Playboy Karen McDougal. Ele estava supostamente tentando persuadi-los a permanecer calados sobre supostos casos com o ex-prez antes de sua campanha presidencial de 2016″, disse um redator do artigo.

Quanto ao outro ângulo, o episódio ocorreu na década de 1990, quando a popularidade do brinquedo estava indiscutivelmente em alta e, portanto, não era uma referência incomum na mídia da época. Talvez mais perspicaz tenha sido a premissa do episódio de renovar a imagem da Barbie para refletir os valores modernos.

Em 2019, Barbieempresa-mãe Mattel lançou uma Barbie neutra em termos de gênero, levando os críticos de direita a acusar a empresa de se curvar às massas “acordadas”. Por outro lado, o público progressista elogiou o fornecedor de plástico por sintetizar a inclusão.

Estas previsões juntam-se a uma longa linha de “Os Simpsons” as previsões se tornem ostensivamente realidade. No passado, eles foram creditados por prever tudo, desde o Motins do Capitólio para Kamala Harris tornando-se vice-presidente.

Embora possa ser tentador acreditar nas habilidades sobrenaturais de um desenho animado de 30 anos, ainda é divertido especular e imaginar que outras previsões “Os Simpsons” pode ter reservado para nós no futuro.