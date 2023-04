Os sonhos de Rory McIlroy no Masters dependem da sabedoria vencedora de Tiger Woods

Rory McIlroy, o irlandês do norte e quatro vezes vencedor principal, está de olho em adotar a fórmula vencedora das lendas do golfe Tiger Woods e Jack Nicklausenquanto se prepara para tentar sua primeira vitória em Os mestres essa semana.

McIlroy foi reintegrado como um dos melhores jogadores do mundo no ano passado, desafiando Jon Rahm e Scottie Scheffler para o lugar número 1 do mundo.

Apesar de sua excelente forma em 2022, a espera de McIlroy por um quinto título principal continuou, tendo perdido por pouco em ambos O Campeonato Aberto e Os mestres. Este ano, ele está determinado a acabar com a seca e garantir sua primeira jaqueta verde, com a ajuda de dois dos maiores craques do esporte.

McIlroy reconheceu a abordagem disciplinada que tanto bosques e Nicklaus costumavam ter sucesso no famoso Curso da Geórgia ao longo dos anos.

“A única coisa que Tiger fez muito bem em Augusta é a disciplina. O curso pode realmente incitá-lo a fazer arremessos que você não precisa fazer, e se você olhar para os dois jogadores mais bem-sucedidos em Augusta, são Tiger e Jack [who won a record six titles]. São os dois jogadores mais disciplinados da história do nosso jogo. Não correr muito risco. Não se antecipando. Essa é a fórmula para ir bem no Masters”, disse McIlroy em entrevista ao BBC Sport.

O relacionamento próximo de McIlroy com Woods pode ser a chave para seu sucesso no Masters deste ano

McIlroy’s amizade com bosques cresceu nos últimos anos, com os dois até se tornando parceiros de negócios em seu novo empreendimento de golfe virtual Esportes TMRW.

McIlroy tem aproveitado essa amizade na semana que antecede o torneio, conversando com Woods todos os dias. “Lembro-me da primeira vez que o conheci e como me senti, e de forjar esse relacionamento com ele e de ele realmente se interessar pelo que faço e se interessar pelo meu jogo, se interessar pela minha família.”

“Sou incrivelmente grato por sua amizade e orientação, mas também por sua liderança em tudo o que aconteceu nos últimos 18 meses”, continuou McIlroy.

A determinação de McIlroy para o sucesso, sua abordagem disciplinada e ele amizade com Woodsfazem dele um forte candidato a Os mestres este ano. Fãs e entusiastas do golfe estarão assistindo ansiosamente para ver se McIlroy pode seguir os passos de bosques e Nicklaus e garantir sua primeira vitória no Nacional Augusta.