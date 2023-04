Os Warriors’ Big 3 inflamam o Golden 1 Center enquanto os campeões reinantes vencem o Jogo 5

Stephen Curry marcou 31 pontos, Draymond Verde teve seu jogo de maior pontuação em mais de cinco anos e o Golden State Warriors venceu o primeiro jogo fora de casa de sua série contra Sacramentobatendo o reis 123-116 na noite de quarta-feira para assumir a liderança por 3-2.

Verde fez 21 pontos e sete assistências em seu primeiro jogo em Sacramento desde que foi expulso e depois suspenso por pisar em Domantas Sabonis‘ em uma derrota no jogo 2.

Estado Dourado agora pode tentar encerrar a série com a quarta vitória consecutiva em casa na noite de sexta-feira.

O atual campeão guerreiros resistiu a outra multidão barulhenta em Sacramento e mostrou sua coragem na estrada que havia faltado tantas vezes nesta temporada.

O Golden State venceu apenas 11 jogos fora de casa na temporada regular e perdeu os dois primeiros jogos em Sacramento antes de fazer as jogadas importantes no segundo tempo para vencer os Kings e estender seu recorde para 28 séries consecutivas de playoffs com pelo menos uma vitória fora de casa.

Os Kings perdiam por 12 pontos no início do quarto período, após uma bandeja de Curry, mas não iria embora. Eles diminuíram o déficit atrás de 11 pontos nos próximos cinco minutos de Monge Malik – que caiu brevemente com o que parecia ser uma lesão no joelho esquerdo – para fazer um jogo de um ponto com pouco mais de quatro minutos restantes.

Mas o Warriors se afastou tarde depois que Monk perdeu um potencial empate por 3 a 1:04 do fim.

Andrew Wiggins deu um salto de reviravolta para torná-lo um jogo de cinco pontos e Curry empatou com uma jogada de três pontos com 22,1 segundos restantes que fez o 122-114.

Klay Thompson somou 25 pontos, Wiggins fez 20 e Kevon Looney igualou o recorde de sua carreira com 22 rebotes.

De’Aaron Fox marcou 24, apesar de um dedo indicador quebrado em sua mão de arremesso, e Monk e Sabonis somaram 21 pontos cada para o Sacramento.

Fox começou apesar de quebrar a ponta do dedo indicador em sua mão de arremesso no final do jogo 4. Ele jogou com uma tala no dedo e não mostrou efeitos nocivos da lesão, fazendo todas as três tentativas de longa distância no primeiro trimestre para ajudar Sacramento construir uma vantagem de 10 pontos.

O guerreiros começou no segundo trimestre com Thompson fazendo três pontos de 3 durante uma corrida de 12-0 que ajudou o Golden State a assumir uma vantagem de 60-56 no intervalo.

Sugestões

guerreiros: Curry passou Magic Johnson (3.701) para o quinto lugar de todos os tempos na pontuação do playoff com 3.727 pontos. … maluco tornou-se o primeiro jogador do Warriors com dois jogos com pelo menos 20 rebotes na mesma série de playoff desde Nate Thurmond fez isso contra milwaukee em 1972. … Golden State foi chamado por duas faltas de transição no quarto período.

reis: Sacramento passou de 8 a 12 arremessos na faixa de 3 pontos no primeiro quarto para 0 a 9 no segundo quarto – o maior número de erros dos Kings sem acertar em qualquer quarto nesta temporada.

A seguir

Com uma vitória na noite de sexta-feira, o guerreiros melhoraria para 19-0 na série de playoffs contra times da Conferência Oeste desde que o técnico Steve Kerr assumiu em 2014-15.