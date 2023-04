Oscar de la Hoya insinua sexo com GF Holly Sonders ‘todo dia e noite’, enquanto não há planos de casamento à vista

Oscar la de la Hoya fez declarações escaldantes sobre a aparência de sua bela parceira, Holly Sondersdurante os AMAs latinos.

Oscar de la hoya foi sincero sobre sua namorada Holly Sonder’s looks durante o Latin American Music Awards 2023. As duas exibiram looks espetaculares e até o Golden Boy garantiu que “todo mundo” quer um corpo como o dela.

A cerimônia foi realizada no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas e serviu como um fórum para reunir artistas, celebridades e celebridades da música.

Enquanto no tapete vermelho do pote vestiu um elegante terno azul com lapelas de blazer em estilo moderno, assim como mocassins Dandelion de Christian Louboutin, feitos com camurça macia e lisa, além de bico quadrado e salto empilhado, em bege e com o característico solado vermelho desta marca exclusiva .

Holly Sonders usava um vestido rosa e roxo justo

Mais tarde, o Golden Boy falou para as câmeras no programa “El gordo y la flaca”, os apresentadores perguntaram como era sua relação com Holly, já que ambos pareciam muito apaixonados e se “dançavam reggaeton” todos os dias, em referência à sua vida sexual.

De la Hoya disse que sim, “todos os dias e todas as noites”. Em seguida, eles foram questionados sobre quando seria o casamento: “Não estamos nem falando sobre isso, mas talvez um dia não saibamos.

Em seguida, o repórter perguntou se os homens estavam com ciúmes de seu relacionamento e ele disse: “Ela é um anjinho, que veio do céu e me transformou, me mudou,” ele adicionou

“Todo mundo quer um corpo igual ao dela, porque não, ela é linda, muito legal, e todo mundo quer ser igual a ela, cada dia cada segundo do dia estou mais apaixonada.” O menino de ouro brincou