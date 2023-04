Otário de lutador juvenil é socado após vencer a luta e a polícia está investigando

Um jovem lutador de Illinois levou um soco no rosto enquanto tentava apertar a mão de seu oponente após uma luta no início deste mês… e o golpe foi tão violento que a polícia está investigando agora.

A briga aconteceu no torneio “Beat The Streets” em 8 de abril no Oak Park River Forest HS em Oak Park, Illinois, onde crianças de 8 a 18 anos participavam de uma competição de luta livre.

No vídeo do incidente filmado por um espectador no evento, você pode ver um aluno da 8ª série da SPAR Academy e seu oponente terminando no tatame durante uma luta de terceiro lugar estilo livre de 125-128 libras – quando as coisas de repente tomaram um rumo perturbador .