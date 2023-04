ÓTIMA NOTÍCIA: NOVO cartão do Bolsa Família começa a ser entregue e surpreende brasileiros

O novo cartão do Bolsa Família já está sendo disponibilizado pelo Governo Federal. Todavia, os beneficiários do programa não precisam fazer a solicitação da ferramenta, pois o envio será realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

Segundo informações oficiais, o novo cartão do Bolsa Família será enviado para o endereço cadastrado nos dados do CadÚnico. Portanto, é de extrema importância que as informações da família estejam atualizadas junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

“É muito importante que os beneficiários mantenham seus dados atualizados no Cadastro Único, informando qualquer mudança de endereço ou contato correto. Assim, será possível garantir que o novo cartão seja enviado para o endereço correto e que as famílias possam usufruir dos benefícios da nova função”, informa a Caixa Econômica Federal.

Ainda, é importante salientar que os beneficiários que residem em locais de difícil acesso podem não ter o novo cartão do programa entregue diretamente em suas residências. Dessa forma, os Correios poderão fazer a entrega na sua sede ou o cartão será disponibilizado na agência da Caixa mais próxima.

Benefícios do novo cartão

A princípio, de acordo com a presidente da Caixa Econômica, Maria Rita Serrano, o novo cartão do Bolsa Família cota com cinco novas vantagens. Portanto, confira quais são:

O novo cartão contará com chip;

O cartão será vinculado ao Caixa Tem;

Terá os benefícios da Poupança;

O saldo do cartão poderá ser consultado pelo aplicativo;

O cartão poderá ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira do cartão.

Além disso, a ferramenta permite que o beneficiário do Bolsa Família também tenha acesso aos benefícios do INSS. Segundo informações oficiais, a nova ferramenta proporciona mais segurança aos beneficiários, visto que não mais precisarão ficar em filas para sacar os valores. Os beneficiários também poderão ter acesso aos valores do benefício por meio da poupança social da Caixa.

Quem deve receber o novo cartão?

De acordo com informações oficiais, o novo cartão será enviado a todos os beneficiários do Bolsa Família. A saber, aqueles que possuem a versão antiga da ferramenta, ou a versão do Auxílio Brasil, também devem receber o cartão atualizado nos próximos dias.

Benefícios extras do Bolsa Família

O Bolsa Família voltou a ser liberado às famílias. Cerca de 21 milhões de famílias estão sendo beneficiadas pelo programa social, recebendo o valor médio de R$ 600. No entanto, as famílias que têm crianças de até seis anos de idade receberam neste mês um valor extra de R$ 150, relacionado ao Benefício Primeira Infância. Além disso, o governo está trabalhando em mais benefícios extras, que poderão ser liberados nos próximos meses.

De acordo com informações oficiais, a partir de junho, um novo grupo de beneficiários poderá receber um novo benefício extra do Bolsa Família, no valor de R$ 50. Trata-se do Benefício Variável Familiar, destinado às famílias que têm crianças a partir de 7 anos de idade e jovens de até 18 anos. Além disso, as gestantes também poderão receber o valor adicional do programa.

Benefícios extras do Bolsa Família



Você também pode gostar:

Como já mencionado, neste mês de março, apenas um benefício adicional foi pago junto ao valor mínimo do Bolsa Família, que foi o Benefício Primeira Infância. No entanto, os demais valores extras serão pagos a partir de junho aos beneficiários do programa que se enquadrarem nos requisitos.

Confira os adicionais:

Benefício Primeira Infância : liberado no valor de R$ 150 para as famílias com crianças entre 0 a até seis anos de idade. O valor pode ser acumulado por duas crianças, chegando, portanto a R$ 300.

: liberado no valor de R$ 150 para as famílias com crianças entre 0 a até seis anos de idade. O valor pode ser acumulado por duas crianças, chegando, portanto a R$ 300. Benefício de Renda de Cidadania : liberado para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa.

: liberado para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa. Benefício Complementar : pago aos beneficiários, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para cobrir o valor mínimo de R$600 por família.

: pago aos beneficiários, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para cobrir o valor mínimo de R$600 por família. Benefício Variável Familiar: liberado para famílias que tenham membros gestantes e/ou crianças, com idade entre sete e doze anos incompletos, e/ou adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos incompletos. O valor é de R$ 50 por pessoa.