ÓTIMA notícia para quem é cliente Mastercard: prêmio DE GRAÇA

A Mastercard sempre procura oferecer benefícios exclusivos para seus clientes. E agora, em parceria com a marca esportiva Asics, está oferecendo um par de tênis gratuitamente para os portadores de cartões da bandeira. E o melhor de tudo é que é muito fácil ganhar!

Para ser contemplado, basta acessar o site ou o aplicativo do programa Mastercard Surpreenda e buscar pela marca Asics. Selecionando a promoção, o cliente pode resgatar um cupom utilizando os pontos acumulados no programa.

Tênis de graça é possível?

Com apenas 10 pontos, é possível garantir um voucher que pode ser utilizado na loja online da Asics. Mas, atenção: a gratuidade só é válida para produtos de menor valor. Ademais, é garantida somente para as compras realizadas através do Market Place Surpreenda.

O que é o Mastercard Surpreenda?

O Mastercard Surpreenda é um programa de fidelidade da bandeira. Ele tem como objetivo oferecer aos clientes vantagens, descontos e benefícios exclusivos em diversos estabelecimentos parceiros, como lojas, restaurantes e serviços em geral.

A cada compra realizada com um cartão Mastercard, o cliente acumula pontos. Estes podem ser utilizados para garantir ofertas especiais disponíveis no catálogo do programa.

E para participar do Mastercard Surpreenda, basta se cadastrar no site do programa. Mas, também é possível efetivar o cadastramento através do aplicativo disponível para Android e IOS.

Vantagens da promoção

Além da parceria com a Asics, o Mastercard Surpreenda oferece também diversas outras promoções para seus clientes. Entre elas, é possível acumular pontos para:

Resgatar ingressos para shows;

Assinaturas de revistas;

Eletrodomésticos;

Pacotes de viagem.

As promoções se atualizam constantemente. Assim, é possível encontrar ofertas para todos os gostos e necessidades.

Outra grande vantagem do Mastercard Surpreenda é que além de acumular pontos a cada compra, o cliente ainda pode utilizar o voucher para pagar parte do valor dos produtos adquiridos. Ou seja, além de garantir descontos exclusivos, é possível economizar ainda mais em suas compras.



Para garantir todas essas vantagens, é importante que o cliente possua um cartão de crédito da bandeira Mastercard. E se ainda não tem um, é possível solicitar facilmente pelo site da empresa. Basta preencher os dados pessoais e aguardar a aprovação. Com o cartão em mãos, é só começar a utilizar e acumular pontos no programa Mastercard Surpreenda.

Como foi possível perceber, é muito fácil e vantajoso participar do Mastercard Surpreenda. Além de aproveitar promoções exclusivas, o cliente ainda pode acumular pontos. Estes têm condições de uso para garantir descontos e benefícios em diversos estabelecimentos parceiros. E agora, com a parceria com a marca esportiva Asics, é possível garantir também um par de tênis gratuito. Então, quem ama praticar esportes ficará satisfeito.

Não perca mais tempo e cadastre-se agora mesmo no programa. Aproveite todas as vantagens e faça parte do clube de clientes Mastercard Surpreenda.