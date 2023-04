Ovos de Páscoa caros? Confira 5 dicas para ECONOMIZAR durante as compras

Neste domingo (9) acontece a comemoração da Páscoa. Como cultura do nosso país, nesta semana, milhares de brasileiros saem às compras para adquirir o seu ovo de páscoa. No entanto, manter a tradição está se tornando cada vez mais caro.

Isso porque os insumos dos ovos de páscoa, bem como toda a cadeia produtiva, se tornou mais cara nos últimos anos. Assim, o consumidor sente no bolso os impactos deste aumento.

Mas se você ainda não fez a sua compra de páscoa, saiba que poderá economizar durante as suas compras. A seguir, confira as melhores dicas para poupar o seu dinheiro.

Ovos de Páscoa: como economizar?

Economizar nos presentes de páscoa pode ser um tanto desafiador, pois os preços estão cada vez mais caros. Por isso, é importante ter estratégia para conseguir poupar dinheiro. A seguir, confira as melhores dicas para esta páscoa!

1 – Pesquise os preços

Se você deseja realmente economizar, o primeiro passo é realizar uma pesquisa de preços entre os estabelecimentos que comercializam ovos de páscoa. Isso porque o preço pode variar bastante entre um estabelecimento e outro.

Se você vai comprar ovos tradicionais para presentear, é uma boa ideia olhar nos canais de divulgação dos supermercados e distribuidoras. Mas se a sua opção são os ovos caseiros, vale a pena solicitar orçamento em várias confeiteiras.

Mas lembre-se: ao comparar os preços, sempre leve em consideração o peso e tamanho do produto para uma comparação justa.

2 – Liste os presentes

Antes de, literalmente, sair às compras, liste todas as pessoas que você deseja presentear. Assim, você poderá criar uma sequência de prioridades.

Em primeiro lugar, coloque as crianças como prioridade para ganhar os ovos de páscoa. Em seguida, os adultos podem receber chocolates menores e mais em conta, caso você não tenha um orçamento um pouco maior.

Outra dica é determinar quanto você está disposto a gastar com cada presente, pois ajudará a não extrapolar e sair do orçamento.

3 – Faça trocas inteligentes



Os ovos de páscoa de marcas famosas costumam ter o preço bem mais elevado se comparado aos outros produtos. Por isso, considere trocar aquela marca top 1, por outra marca com um bom custo-benefício.

Outra opção é trocar os ovos por barras de chocolate que possuem o mesmo peso e o preço menor. Você também pode optar pelos ovos caseiros, que costumam ser mais baratos. Além disso, com essa iniciativa você também ajuda um empreendedor local com as suas vendas e todo mundo sai ganhando.

4 – Produza os seus próprios ovos de páscoa

Produzir um ovo de páscoa não é nenhum bicho de sete cabeças. Por isso, se você conta com um orçamento mínimo, esta pode ser uma excelente opção.

As barras de chocolate costumam ser bem mais em conta do que os ovos já prontos. Além disso, você pode montar um ovo dos sabores e formas que desejar.

Uma dica para deixar tudo mais divertido é envolver as crianças na produção. Com certeza, elas irão amar produzir os seus próprios ovos da páscoa!

5 – Não leve as crianças para as compras

Por fim, vale ressaltar a importância de não levar as crianças para as compras se você realmente deseja economizar nos ovos de páscoa.

Neste período do ano, os estabelecimentos decoram o ambiente e enchem as prateleiras com embalagens chamativas e convidativas. E, quase sempre, quanto mais chamativo, mais caro é o produto.

E isso chama a atenção das crianças, que podem encarecer o preço final do seu carrinho.