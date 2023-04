Paddy Pimblett: ‘Terei sorte em lutar este ano’ após rebaixamento por lesão no tornozelo

O retorno de Paddy Pimblett pode demorar mais do que o esperado depois que a estrela do Reino Unido recebeu más notícias sobre uma lesão no tornozelo que sofreu em uma polêmica derrota por decisão para Jared Gordon no UFC 282.

A Sky Sports conversou com Pimblett de muletas enquanto ele detalhava sua difícil recuperação da lesão, que ele disse ter acontecido no primeiro round da luta em dezembro passado em Las Vegas.

“Estou prestes a fazer uma cirurgia depois da minha última luta”, disse Pimblett. “Eu machuquei meu pé no primeiro round, tipo no primeiro minuto ou dois, dei um chute, machuquei. Eu senti isso, mas obviamente, nós quebramos, nós superamos a luta.

“No final da luta, lembro-me de voltar para a sala médica apenas dizendo que meu pé estava dolorido. Não consegui olhar direito até chegar em casa. Então, quando o inchaço diminuiu – eu não sabia quando fazer a cirurgia – foi muito pior do que pensávamos. Eu tive que fazer uma cirurgia de ligamento interno e externo – bem, reconstrução. Então é grande.”

Pimblett marcou scorecards unânimes de 29-28 para estender sua seqüência de vitórias no UFC para quatro lutas. Todos, exceto um dos 24 meios de comunicação que marcaram a luta, discordaram dos juízes, concordando com Gordon. Pimblett atacou os repórteres depois, dizendo que estava “perplexo” com o fato de a ligação a seu favor ser considerada um roubo.

Pimblett disse que poderia precisar de pelo menos mais seis semanas de muletas – ele já estava com elas há seis semanas – e não tem certeza de seu cronograma para um retorno ao octógono.

“Terei sorte em lutar este ano”, disse ele.

Oponentes em potencial se alinharam para lutar contra Pimblett após sua vitória em dezembro passado, mas a estrela do Reino Unido também deu as boas-vindas a uma revanche com Gordon para silenciar os céticos. No dia da mídia para sua luta no sábado no UFC Vegas 71, Gordon disse que a decisão da revanche era uma evidência de que ele estava “vivendo sem pagar aluguel” na cabeça de Pimblett.