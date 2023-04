O cliente PJ do Nubank recebe alguns alertas interessantes para a sua organização financeira, como o aviso sobre o vencimento da guia do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Pagamento do DAS e recarga de celular: confira vantagens da conta PJ do Nubank

Além disso, o Nubank também disponibiliza outros serviços para o cliente, através da opção “central de impostos MEI”.

De acordo com informações oficiais da fintech, o cliente PJ pode acessar a opção meus impostos MEI e analisar os pagamentos que deve realizar.

Através dessa função, o cliente pode revisar os valores e obter o comprovante diretamente no seu e-mail. O pagamento do DAS, por exemplo, pode ser feito de maneira muito simples.

Pagamento do DAS

Através dessa função inovadora do Nubank, basta o cliente entrar na conta PJ e buscar pela opção referente aos impostos MEI.

Por conseguinte, é necessário optar pelos meses disponíveis para pagamento e clicar na opção pagar. Após a confirmação do boleto, o cliente pode optar por continuar e utilizar o saldo da sua conta.

Sendo assim, o pagamento do DAS ocorre de maneira muito fácil, sem que o cliente precise sair do aplicativo do Nubank.

Função “meus impostos MEI”

A função meus impostos MEI será disponibilizada aos poucos, assim como muitos lançamentos do Nubank.

Por isso, para utilizar essa função, é necessário verificar se ela já aparece no seu aplicativo dentro da sua conta PJ.

O Nubank explica que todos os clientes MEI da fintech poderão usufruir dessa nova função, ainda que de forma gradativa.

Recarga de celular



Além dessa centralização de impostos, o cliente Nubank também tem outras funcionalidades interessantes para a sua conta PJ, como a recarga de celular.

É possível recarregar o celular para um plano pré-pago ou controle, diretamente no aplicativo do Nubank, sem precisar mudar de tela.

Para o cliente MEI do Nubank realizar esse processo, basta abrir o aplicativo oficial, buscar pela opção “recarga de celular”, digitar o número do telefone que receberá a recarga e informar a operadora.

Por conseguinte, é necessário optar pelo valor que será recarregado, escolher entre utilizar o cartão de crédito da conta PJ ou o valor disponível de saldo na conta. Confira os dados e termine a transação com a sua senha de autenticação.

Crédito rápido e controle para a gestão da empresa

O Nubank explica que em até 90 minutos o comprovante de recarga estará disponível, e o crédito no telefone será disponibilizado em até 24 horas. Quem define o valor disponível para recarga é a operadora telefônica e não o Nubank.

Além disso, a fintech destaca que não é possível vender a recarga para outras finalidades, se não utilização própria, ou seja, não é uma opção válida para fins comerciais.