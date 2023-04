Pagamentos do Bolsa Família estão próximos; confira o calendário

O calendário de abril do Bolsa Família já está disponível para consulta. Os repasses começam no dia 14 e se estende até o dia 28. Para a distribuição, a Caixa Econômica Federal considera o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Os pagamentos, como no antigo Auxílio Brasil, continuam sendo efetuados pelo aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS). Além disso, o benefício continua sendo de R$ 600, com possibilidade de receber um acréscimo de R$ 150 por criança com até seis anos de idade.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para entrar no programa, o cidadão deve ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico), e corresponder aos seguintes requisitos:

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 218,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, como forma de as famílias se manterem na folha de pagamentos do benefício, será preciso:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação; Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Ademais, a família deve sempre manter atualizado o CadÚnico (pelos menos, a cada 24 meses).

Como saber se vou receber o Bolsa Família?

Veja como fazer a consulta do benefício a seguir:

Pelo aplicativo

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo do Bolsa Família. Para isso, basta ter o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). O Caixa Tem também está disponível para este procedimento. Confira o passo a passo:

Instale o aplicativo do Auxílio Brasil em seu celular; Na sequência, faça o login inserindo o número do CPF; Em seguida, crie uma senha de acesso; Após entrar no aplicativo, na tela inicial, clique no botão de consulta dos valores;

Pelo site

Outra opção é fazer a consulta pelo site oficial da Caixa Econômica Federal. Veja como efetuar o procedimento abaixo:

Abra o site oficial da Caixa; Em seguida, clique em “Consultar famílias beneficiárias”; Depois, selecione a opção de “Consulta por família”; Feito isto, digite o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF do responsável familiar; Então, clique em consultar.

Por telefone



Você também pode gostar:

Por fim, veja para onde ligar caso queira fazer a consulta por telefone:

Central de Atendimento 111 – Caixa Econômica Federal;

Central de Atendimento 121 – Ministério do Desenvolvimento.

Calendário do Bolsa Família de abril

Veja as datas de pagamento a seguir:

14 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 1;

17 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 2;

18 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 3;

19 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 4;

20 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 5;

24 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 6;

25 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 7;

26 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 8;

27 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 9;

28 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 0.