“Pague seu Boleto com Cartão de Crédito e Surpreenda-se Hoje (27/04)!”

Muitas vezes, com o orçamento apertado, é um sacrifício ter todas as contas em dia. Assim, na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que uma das dúvidas que surge quando o assunto é esse é: será que tem como pagar boleto com cartão de crédito?

A surpresa é que pagar boletos, faturas e contas usando um cartão de crédito é plenamente possível. Na matéria de hoje, mostraremos algumas possibilidades de executar essa prática com segurança. Mesmo não sendo uma alternativa saudável financeiramente, em determinados casos é a única solução. Por isso, confira abaixo todas as informações.

Como pagar boleto com cartão de crédito com segurança?

Muitas pessoas não sabiam da possibilidade de pagar boletos no cartão. Outras entendem não ser seguro, e até financeiramente falando, poderia representar, eventualmente, um prejuízo, por conta dos juros do cartão serem altos.

Mas, como citamos, em alguns casos, para manter as contas em dia, precisando usar o cartão não sofrerá quanto à segurança da operação, necessariamente. E se não houver atrasos do boleto do próprio cartão de crédito, também os juros não serão um problema.

Mas o efeito “bola de neve” pelo uso do saldo do cartão de crédito para pagar faturas que estejam vencendo, certamente acontecerá, caso o consumidor não tenha recursos para pagar o próprio boleto do cartão usado no dia certo. Afinal, os juros dos cartões de crédito tendem a ser exorbitantes, o que faz as pessoas se endividarem muito.

Passo a passo do pagamento

Acesse o Internet Banking ou o aplicativo do seu banco;

Clique na opção “Pagamento”;

Escaneie o código de barras ou o digite;

Escolha “Pagar com o cartão de crédito”;

Informe os dados solicitados;

Faça a confirmação do pagamento.

Pronto. O boleto está pago, mas, lembrando, que será usado o limite do cartão para isso. Ademais, é preciso ressaltar que existem algumas instituições bancárias que cobram taxas para o uso dessa funcionalidade. Portanto, é importante buscar por essa informação antes de tudo.

Outras formas de pagar os boletos com os cartões de crédito

Mas, tem como pagar boleto com cartão de crédito por outros meios? Tem sim. Hoje em dia, existem outras formas de pagamento de determinadas contas através de cartões que não pelo app do banco. Vejamos quais:

No app do produto/serviço em que a fatura foi gerada;

Pelo Mercado Pago;

No PicPay;

No RecargaPay;

Na maioria dos casos, é possível pagar os boletos pelo próprio app da empresa geradora, por exemplo, da NET, SKY, VIVO, etc. Assim, usa-se o cartão de crédito para quitar os débitos. Caso você não encontre essa tal opção facilmente, a recomendação é entrar em contato diretamente com o SAC. Existe também o chat para atendimento online. Dessa forma, cheque se existe tal possibilidade em aberto no momento.



Como pagar boleto usando cartão de crédito no PicPay

O aplicativo PicPay funciona para pagamentos, tal como as carteiras digitais. Ele é seguro, uma vez que segue as normas internacionais de segurança dos dados de usuários. Por meio do app, fazem-se pagamentos em duas maneiras:

Com o saldo disponível dentro do aplicativo – Este se resulta das transferências, cashbacks pelos pagamentos ou depósitos por boletos;

Utilizando os cartões de crédito cadastrados.

Pagando boletos com cartão no PicPay, o prazo pode ser prorrogado em até 12 vezes ou à vista. Cobram-se as prestações diretamente na fatura do cartão. Para essa funcionalidade, o app cobra a taxa de 2,99%. Caso deseje parcelar, ainda contará com os juros do parcelamento.

Pelo Mercado Pago

Pelo Mercado Pago, os procedimentos são simples. Tal como o PicPay, o Mercado Pago pede o cadastramento do cartão. Mas, não há com o que se preocupar, pois o aplicativo é seguro.

O limite estabelecido para pagamentos com cartões é de R$ 500,00 mensais. Assim, não há nenhuma cobrança de taxa. Para valores maiores, é preciso consultar a tabela específica.

No RecargaPay

No RecargaPay, o procedimento é bem parecido. Também há o limite de R$ 500,00 para utilizar a gratuidade da ferramenta. Entretanto, cobra-se uma taxa para os pagamentos dos boletos que são gerados pelos bancos digitais. Essa é a taxa do serviço, a mesma do PicPay, de 2,99%.

O aplicativo também é bastante seguro, com milhares de usuários no Brasil inteiro. Oferece a opção de parcelamento e facilidades no cadastro. Esse artigo sobre como pagar boleto com cartão de crédito foi útil para você? Te convidamos também a compartilhar a matéria nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer essa possibilidade de deixar as contas em dia.