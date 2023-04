Pai e patriarca da família de Marlon Wayans, Howell Wayans, morto aos 86 anos

Marlon Wayans confirmou a triste notícia no sábado com um post comovente. Ele mostrou uma foto dele e de Howell juntos, com o último beijando o filho na cabeça. MW escreve: “Legenda. Quando eu era criança, perguntei ao meu pai o que você queria ser quando crescesse? Ele simplesmente disse ‘Eu queria ser um homem’, eu disse ‘não um advogado? Um médico? Um ator? ‘ Ele tem ‘apenas um homem.'”