Paige Spiranac e Gareth Bale podem ser adicionados ao videogame PGA Tour 2K23

Timprovável cruzamento entre os mundos do golfe e do wrestling tornou-se realidade esta semana, após o popular videogame Circuito PGA 2k23 ganhou um rosto conhecido.

Isso porque a lenda da WWE e estrela de Hollywood John Cena agora está disponível como um personagem jogável no jogo.

O anúncio foi feito no final do mês passado e recebeu uma recepção positiva dos fãs no Twitter, enquanto sua adição ao jogo inspirou os fãs a oferecer suas próprias sugestões sobre quem deveria ser adicionado ao jogo.

Quais novos personagens podem ser adicionados ao videogame PGA Tour 2K23?

Um nome amplamente sugerido é influenciador e jogador de golfe Paige Spiranacque foi visto neste fim de semana em Augusta curtindo o Masters.

O jogador de 30 anos ganhou notoriedade no Instagram como um dos principais influenciadores online do esporte.

O ex-golfista do San Diego State and Cactus Tour possui 3,7 milhões de seguidores no Instagram e mais 1,4 milhão no TikTok.

Paige Spiranac nomeia seus cinco melhores momentos do Masters em roupas ultrajantes

Outro nome que tem circulado na internet é o do ex-astro do futebol Gareth Bale. O pentacampeão da Liga dos Campeões com Real Madrid é amplamente conhecido por ser um grande jogador de golfe e recentemente ficou em 16º lugar no AT&T Pebble Beach Pro-Am junto com Justin Rose.

“Eu disse garethvocê simplesmente não pode ser tão bom no futebol profissional e no golfe ao mesmo tempo, simplesmente não parece justo”, disse o jogador de golfe espanhol, Jon Rahmpara MARCA em janeiro.

Um fã também sugeriu que feliz Gilmore ser adicionado ao jogo, no que era uma proposta irônica.

O adorado blockbuster de 1996 apresentado Adam Sandler que interpretou Happy Gilmore, um jogador de hóquei que se transformou em um jogador de golfe incomumente bem-sucedido.

Outros nomes propostos pelos fãs incluíam personagens de James Bond, estrelas da WWE Tiffany Stratton e barão corbin e personagens Happy Gilmore Atirador McGavin e Bob Barker.

Dado que John Cena já foi adicionado, mais algumas dessas sugestões podem acabar sendo incluídas.