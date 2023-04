Paige Spiranac estava na verdade prestando homenagem à bela lenda do golfe LPGA dos anos 80

Taqui está um detalhe importante que perdemos de ‘Got Balls?’ de Paige Spiranac? comercial de equipamentos de golfe, a própria influenciadora fez questão de oferecer flores. Nos anos 80, a lenda do LPGA Jan Stephenson estava a promover equipamento de golfe com uma campanha idêntica. A única diferença é que Jan aparecia em revistas de golfe e outros tipos de esportes na época. paige também está promovendo equipamentos, mas para LA Golf e ela disse ao TMZ que sua intenção era canalizar seu interior Jan Stephenson. Ao contrário de Paige, Stephenson é o melhor que existe na história do golfe. Ela ganhou um total de 16 LPGA Tours durante uma longa carreira.

Inspirou-se na própria lenda! Estamos trabalhando em algo especial para homenageá-la. Adoro recriar imagens de mulheres que me inspiraram e também dar crédito a quem merece. Jan é o OG. Paige Spiranac para TMZ

Por que Paige Spiranac nunca foi profissional?

Houve um tempo em que Paige Spiranac estava indo muito bem como golfista amadora, ela realmente ama o esporte, mas algo mudou da noite para o dia para ela. Sua beleza e carisma a transformaram em uma sensação da mídia social e ela nunca olhou para trás daquele momento em diante. Paige de repente não viu mais sentido em se dedicar a algo que não estava dando os resultados esperados. Além de sua ascensão repentina à fama online, Paige também decidiu desistir de seu sonho de ouro de se tornar profissional. Mas isso não significa que Paige Spiranac não iria continuar seu caminho com o golfe como seu principal tópico de conversa.

Foi simples para ela perceber que fazer o que ela faz agora lhe daria a liberdade econômica pela qual qualquer ser humano almeja em suas vidas. Agora que ela tem presença na mídia social, talvez Paige possa reconsiderar a prática e testar suas habilidades em um circuito semiprofissional. Seu anúncio recente mostra que ela tem Jan Stephenson como um de seus modelos. Por que não tentar seguir seus passos. Ao contrário de outros esportes, o golfe dá ao atleta a oportunidade de continuar jogando por décadas se as lesões permanecerem afastadas. Fique atento para ver se Paige Spiranac muda de ideia e dá outra chance ao golfe profissional.