Paige Spiranac faz um discurso viral épico sobre Jon Rahm e outros profissionais de golfe: “40 segundos é muito tempo”

“40 segundos é muito tempo” foi a legenda escolhida por Paige Spiranac em seu último vídeo sexy no Twitter. Os fãs ficaram intrigados com a legenda no início, mas acontece que, apesar da insinuação sexual, Paige estava compartilhando sua opinião sobre golfistas demorando muito para fazer suas tacadas em torneios recentes, especialmente no Mestrado. Ela fez isso, é claro, em um roupa ridiculamente sexy: desta vez vestindo um vestido branco justo com padrões de cereja rosa nele.

Neste vídeo, vimos o lado apaixonado de Paige enquanto ela ardentemente deu a conhecer seus sentimentos sobre as jogadas recentes nos mestres. “Jogar golfe tem sido um grande tópico de discussão, então vamos falar sobre isso. A conversa ganhou força quando Jon Rahm e Brooks Koepka estavam esperando em cada buraco em Augusta. Honestamente, eu vi a tinta secar mais rápido do que a rodada terminou . Não vou chamar apenas um indivíduo porque Eu acho que este é um problema maior”

Paige então se vira sensualmente para a câmera e bufa de frustração durante sua análise, e com um tom infantil irônico diz: “mas são majores e estão jogando por muito dinheiro e deveriam demorar”, como que para desculpar satiricamente os jogadores.

Ela não parou por aí e disse que esse tipo de comportamento do jogador não seria permitido em outros esportes. “Olhe para qualquer outro esporte. Eles não vão apenas estender o tempo porque estão jogando por um campeonato. Você pode imaginar se Michael Jordan estivesse apenas driblando e eles dissessem ‘tudo bem, pessoal, isso é para um campeonato e muito dinheiro, apenas dê a ele algum tempo!'”

Paige então compartilhou o que ela acha que deveria ser feito para impedir que isso aconteça. “Um jogador de golfe tem 40 segundos para acertar sua tacada e, se não o fizer no tempo estipulado, deve ser penalizado. O jogo lento é antidesportivo e uma forma de trapaça. Não entendo como isso ainda não foi corrigido, é fácil. Penalize-os se não acertarem em 40 segundos. É isso!

Então, no típico estilo sexy de Paige, ela encoraja os fãs a compartilharem suas opiniões sobre o assunto, enquanto balançando convidativamente os seios e olhando sedutoramente para a câmera.