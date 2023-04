Paige Spiranac nomeia seus cinco melhores momentos do Masters em roupas ultrajantes

Tele jogador de golfe mais quente da internet, Paige Spiranacdecidiu nomeá-la cinco momentos favoritos do Masters antes do próximo torneio.

Mas, no estilo típico de Paige, ela fez em seu própria maneira sexy única. O jogador de golfe estava, mais uma vez, vestindo uma roupa tentadora. Sua roupa escolhida para este vídeo em particular foi um top de biquíni verde e uma minissaia branca, que foram acompanhadas por um cardigã verde desabotoado aconchegante.

“Olá amigos, é aquela época mágica do ano e para homenagear a semana do Masters, pensei em falar sobre meus cinco melhores momentos do Masters”, começou Paige no clipe de um minuto. Ela então explicou seus cinco principais momentos, muitos dos quais incluíram Tiger Woods.

Na verdade, “chegar forte como número um” foi de fato O “retorno épico de 2019” de Woods. Paige revelou que ficou tão surpresa com o retorno sensacional da lenda do golfe que “chorando como um bebê”.