Paige Spiranac responde às perguntas que você sempre quis fazer a ela… e sim, elas são reais

Paige Spiranac sempre cria um burburinho sempre que posta algo em suas redes sociais, e hoje não foi exceção. Nela Twitter e Instagram contas, onde ela tem 858 mil e 3,7 milhões de seguidores, respectivamente, ela postou uma foto espetacular de si mesma e respondeu a algumas das perguntas mais frequentes.

“Oi, amigos! Aqui estão algumas respostas para minhas perguntas mais frequentes”, ela postou para apresentar algumas delas. A primeira está relacionada com a sua grande paixão, que é o golfe. “Sou uma jogadora zero e minha rodada mais baixa é 63”, explicou ela, acrescentando que não gosta de jogo lento. Também relacionado ao golfe, Paige se abriu e disse que mudou para o trabalho na mídia porque mentalmente não conseguia lidar com a pressão do golfe profissional.

Paige Spiranac mostra novo cabelo e visual peituda em história sexy no Instagram

“Mudei para o trabalho de mídia depois que mentalmente não consegui lidar com a pressão do golfe profissional e não consegui lidar com isso como jogador profissional de golfe”, revelou ela.

Claro, ela falou sobre seu atributo físico mais visível e o que a tornou famosa na internet: os seios. Ela simplesmente respondeu de maneira divertida e honesta: “Eles são reais e espetaculares”. E ninguém pode negá-lo.

Por limitações de espaço, em sua postagem no Instagram, ela deu alguns detalhes adicionais que não constam no Twitter. “Sim, eu sei o que estou fazendo e possuo! Possuo quem sou e nunca tenho medo de defender o que acredito”, acrescentou ela.

Ela também acrescentou alguns detalhes pessoais: “Minha cor favorita é rosa, a flor favorita é um girassol e tenho 5’8”. Ela concluiu dizendo: “Adoro me conectar com as pessoas nas redes sociais e obrigada por seguir minha vida aqui! Conte-me um fato sobre você nos comentários abaixo.”

Quem é Paige Spiranac?

Paige Spiranac é um jogador de golfe profissional americano aposentado, personalidade de mídia social e influenciador de mídia. Ela nasceu em 26 de março de 1993, em Wheat Ridge, Colorado, EUA. Spiranac jogou golfe em Universidade Estadual de San Diegoonde ganhou as honras da All-Mountain West Conference em 2012 e 2013. Depois da faculdade, ela se profissionalizou e jogou no Cactus Tour e no Turnê Européia Feminina.

No entanto, Paige tornou-se mais conhecida por sua presença na mídia social, principalmente no Instagram, onde ela compartilha suas dicas e truques de golfe, rotinas de condicionamento físico e fotos de estilo de vida com seus milhões de seguidores.

Ela apareceu em vários meios de comunicação, incluindo Golf Digest, Sports Illustrated e ESPN. Além de suas atividades relacionadas ao golfe, Spiranac é uma defensora da conscientização e prevenção do cyberbullying.