Paige Spiranac revela porque não faz nudes nas redes sociais

Ginfluência de olf Paige Spiranac revelou por que ela não deseja ficar completamente nua nas redes sociais para seus fãs.

Spiranac tornou-se conhecida por suas fotos reveladoras nas redes sociais, que regularmente têm como tema o golfe, já que ela era jogadora de golfe.

Paige Spiranac faz um discurso viral épico sobre Jon Rahm e outros profissionais de golfe

Por exemplo, uma foto recente mostrou a influenciadora sentada nua em uma banheira de bolas de golfe, mas ela estava coberta e não totalmente nua.

Por que não há nudes de Paige Spiranac?

Além de postar em sua conta no Instagram, onde tem 3,7 milhões de seguidores, ela tem outros 326 mil inscritos em sua página do YouTube, 1,4 milhão no TikTok e mais de 850 mil no Twitter.

Mas, como se não bastasse, a ex-golfista tem um site exclusivo chamado OnlyPaige, onde publica as fotos mais reveladoras, além de dar dicas de golfe e beleza.

Ela também dá a seus seguidores a chance de fazer uma sessão de perguntas e respostas e, recentemente, um fã perguntou sobre sua postura em relação aos nus.

“Não há vergonha para quem está fazendo isso, mas não me sinto confortável fazendo isso”, disse ela.

“E também você pode obter isso gratuitamente na internet, sempre que quiser.

“Então, eu queria oferecer mais valor, então realmente me concentrei nas instruções de golfe, que é algo em que sou muito bom e algo que adoro fazer.

“Muito disso está no OP [OnlyPaige] além de outras coisas.

“E sim, há fotos muito sensuais lá, coisas mais sensuais do que eu coloquei aqui. Mas não há nudez.

“Você pode obter sua correção se quiser coisas sexy, mas há muito mais valor que estou tentando fornecer por meio do serviço de assinatura.

“Eu acho que há algo sexy em usar sua imaginação e não mostrar nada.”