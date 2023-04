Paige Spiranac usa um vestido verde sexy no Augusta National enquanto compartilha suas escolhas para o The Masters

As Os mestres está prestes a começar nesta quinta-feira, Paige Spiranac já está se divertindo em Nacional Augustausando um vestido verde sexy que lembra a jaqueta verde do vencedor dada ao vencedor do torneio no domingo.

Paige Spiranac compartilhou suas escolhas para o The Masters

Paige Spiranac levou para Twitter para anunciar suas escolhas para esta semana Os mestres e ela selecionou Scottie Scheffler em +650 como favorito, Jason Day em +2200 como bom valor e Adam Scott em +10000 como sua chance de ganhar tudo.

Spiranac também compartilhou suas escolhas para chegar ao Top 5 e ao Top 10 do major.

Paige Spiranac está procurando o melhor sanduíche do Augusta National

Paige Spiranac pediu a opinião de seus seguidores sobre o melhor sanduíche do Os mestres em Nacional Augustapostando uma foto mostrando uma grande variedade de opções em sua mesa de almoço.