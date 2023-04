Paige Spirinac está sendo desafiada após fotos de biquíni de Bri Teresi

Tmaior influenciador relacionado ao esporte golfe é Paige Spirinac que está regularmente compartilhando fotos em roupas e biquínis minúsculos com um toque de golfe.

Os mestres em Augusta está bem encaminhado agora e essa é uma grande época do ano para Spirinacmas ela não é a única mulher a chamar a atenção durante o torneio nas redes sociais por sua aparência.

uma senhora chamada Bri Teresi tem roubado os holofotes com seu próprio conjunto de fotos com tema de golfe que deixaram os fãs loucos.

totalidadeA biografia de Twitter diz “Tornando o golfe sexy de novo”, e ela ficou apenas de biquíni e perguntou aos fãs: “Quer dar um mergulho comigo?”

Muitos fãs responderam a ela que gostariam de aceitar a oferta. Um respondeu: “Absolutamente.” Outro escreveu: “Lindo e bonito”. Um terceiro fã comentou: “Inferno, sim, por favor!”

Quem tem mais seguidores?

totalidade é uma estrela do OnlyFans e agora ela pode ostentar 990.000 seguidores no Twitter, o que significa que ela certamente ultrapassará a marca de um milhão em um futuro muito próximo, especialmente com a atenção que ela está roubando de Spirinac durante o mestrado.

Spirinac na verdade, já fica para trás no Twitter, pois ela tem apenas 842.000, mas ela coloca a maior parte de seu conteúdo no Instagram, e não no Twitter.

é aí que Spirinac muito é a rainha do golfe. Ela tem 3,7 milhões de seguidores no Instagram, o que supera os 1,4 milhão que Teresi conseguiu acumular.

Teresa disse ao New York Post: “Eu definitivamente notei um grande aumento no engajamento depois que comecei a postar conteúdo sobre golfe.

“Quando comecei a postar vídeos de golfe, as pessoas estavam muito mais inclinadas a assistir e comentar, em oposição ao típico post de biquíni.

“Isso me dá uma vantagem. Reservei trabalhos de hospedagem na República Dominicana e conheci tantas pessoas diferentes por causa do golfe.”