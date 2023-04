Pais de Shakira deixam Barcelona em ambulância aérea

Shakira deixou Barcelona há muitos meses, mas não pôde levar os pais com ela, até agora.

Ela se mudou para Miami com seus filhos após a separação do ex- Barcelona defensor Gerard Piquéum que não foi suave e sem controvérsia.

Ela queria que seus pais viessem com ela para os Estados Unidos da América, mas devido a problemas de saúde, William Mebarak e Nidia Ripoli não conseguiram fazer a viagem. Shakira tem feito tudo o que pode para ajudá-los e agora eles deixaram a Catalunha em uma ambulância aérea.

“O avião que os levará é uma ambulância aérea. Um médico viajará com eles e cuidará deles o tempo todo”, informou Vanitatis há alguns dias, segundo uma fonte.

Os pais de Shakira já teriam deixado a Espanha

Segundo a Europa Press, Shakiraos pais dela não estão mais na Espanha, então dizem que já podem estar em Miami com ela e seus filhos, Milão e Sasha.

William Mebarak Chadid e Nidia del Carmen Ripoll Torrado não estão mais na Espanha, para que pudessem estar ao lado da filha neste novo começo de vida. a casa onde Shakira viveu estes últimos anos, primeiro com pique e seus filhos e depois sem o jogador de futebol, tem estado muito ocupado esses dias porque a mudança estava acontecendo. Hoje, uma van do posto de saúde chegou às proximidades para recolher vários cilindros de oxigênio e equipamentos médicos usados ​​pelo pai do colombiano”, informou a mídia.