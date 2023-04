Pamela Anderson usa seu icônico maiô vermelho Baywatch 30 anos depois, ele se encaixa como antes?

Pamela Anderson ganhou as manchetes ao retornar ao seu traje clássico de Baywatch 30 anos depois, aos 55 anos. Isso foi graças à Frankie’s Bikinis, que a contratou para uma sessão de fotos na praia em Malibu para promover seus produtos.

Pamela fez a tendência do maiô vermelho explodir em 1990, graças a CJ Parker, sua personagem em Baywatch. Agora, ela trouxe de volta o visual depois de lançar seu livro de memórias ‘Love, Pamela’ e seu documentário da Netflix ‘Pamela: A Love Story’ no início deste ano.

Pamela Anderson compartilhou a foto no Instagram

Como ela usava o clássico maiô vermelho, ela legendou o post “Já era hora – estou tão animado para compartilhar isso com você, sou péssimo em guardar um segredo O tempo passou tão devagar…Mas hoje, depois de um longo ano, posso contar a vocês todas as minhas ideias favoritas e truques do mercado, tudo misturado na minha colaboração de moda praia com @frankiesbikinis.”

Um sonho tornado realidade, e quem melhor para fazer isso do que a garota mais doce de Paradise Cove ( @francescaaiello ) Ela cresceu diante dos meus olhos, com meus meninos nossa história é autêntica e única.

Pamela Anderson manteve o maiô

Em fevereiro passado ela disse que ainda guarda uma daquelas roupas vermelhas que usou ao longo das cinco temporadas que durou a série. Ela até reconheceu que gosta de usá-lo de vez em quando. “Eu tinha um par naquela época. Agora só tenho um e serve. Eu uso de vez em quando”, disse ela ao ‘Entertainment Tonight’.

A partir de então, um pouco mais se distanciou de atuar, ela se dedicou a estrelar e organizar campanhas pelos direitos dos animais. No entanto, ela voltou ao papel de ‘Baywatch’ em 2017 para uma participação especial no spin-off do filme com Dwayne ‘The Rock’ Johnson.