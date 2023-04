Papa Francisco deixa hospital após tratamento de bronquite: ainda estou vivo

A soando alegre Papa Francisco foi dispensado Sábado do hospital de Roma onde foi tratado de bronquite, brincando com os jornalistas antes de ser levado embora dizendo que “ainda está vivo”.

Francisco, 86estava internado em Policlínica Gemelli na quarta-feira, após sua audiência pública semanal na Praça de São Pedro, depois de supostamente sentir dificuldades respiratórias. O pontífice recebeu antibióticos administrados por via intravenosa durante sua estada, disse o Vaticano.

Em um sinal de sua saúde melhorada, o Vaticano divulgou detalhes da programação da Semana Santa de Francisco. Ele disse que iria presidir este fim de semana Missa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro e em uma missa de Páscoa ao ar livre em 9 de abril. Um cardeal do Vaticano estará no altar para celebrar as duas missas, uma prática recente devido ao pontífice ter um problema no joelho.

Papa Francisco deve celebrar a missa da Quinta-feira Santa

Mas Francisco deve celebrar a missa da Quinta-feira Santa, que este ano será realizada em uma prisão juvenil em Roma. Ainda não está claro se ele comparecerá à procissão noturna da Via Sacra iluminada por tochas no Coliseu de Roma para marcar a Sexta-feira Santa.

Antes de deixar a Policlínica Gemelli no final da manhã de sábado, Francisco teve um momento emocionante com um casal de Roma cuja filha de 5 anos morreu na noite de sexta-feira no hospital católico. Do lado de fora, Serena Subania, mãe de Angélica, soluçava enquanto pressionava a cabeça contra o peito do papa, que a abraçava e sussurrava palavras de conforto.

Francis parecia ansioso para ficar com simpatizantes. Quando um menino lhe mostrou o braço engessado, o papa fez um gesto como se perguntasse “Você tem uma caneta?” Três auxiliares papais sacaram os deles. Francis pegou uma das canetas e acrescentou sua assinatura ao já bem autografado gesso da criança.

O pontífice respondeu em voz baixa, quase um sussurro, quando os repórteres o encheram de perguntas, indicando que ele havia se sentido mal – “Eu me senti mal”, disse ele, apontando para sua barriga – um sintoma que convenceu sua equipe médica a leve-o ao hospital na quarta-feira.

Questionado sobre como se sentia agora, Francis brincou: “Ainda vivo, você sabe”. Ele deu um sinal de positivo.

Francis saiu do hospital por uma entrada lateral, mas seu carro parou em frente à entrada principal, onde um bando de jornalistas esperava. Ele mesmo abriu a porta do carro e saiu do banco do passageiro da frente. Francis tinha uma bengala pronta para se apoiar.

Depois de conversar, ele voltou para o carro Fiat 500 branco que o levou para longe da Policlínica Gemelli. Mas, em vez de ir direto para casa, sua comitiva passou pela Cidade do Vaticano e foi para a Basílica de Santa Maria Maior, um marco de Roma que é um de seus favoritos.

Lá, turistas assustados correram para tirar fotos dele sentado em uma cadeira de rodas, que ele usou com frequência para percorrer longas distâncias nos últimos anos devido a um problema crônico no joelho. Quando ele saiu depois de rezar, moradores e turistas na rua gritaram repetidamente: “Viva o papa!” e bateu palmas.

Francisco passou 10 dias no mesmo hospital em julho de 2021 após uma cirurgia intestinal para estreitamento do intestino. Após sua alta, ele também parou para oferecer orações de ação de graças na Basílica de Santa Maria Maior, que abriga um ícone representando o Virgem Maria. Ele também visita a igreja ao retornar de viagens ao exterior.

Antes de deixar o hospital no sábado, Francisco, enquanto conversava com jornalistas, elogiou os trabalhadores médicos, dizendo que eles “demonstram grande ternura”.

“Os doentes são caprichosos. Admiro muito as pessoas que trabalham nos hospitais”, disse. Francisco também disse que leu relatos de jornalistas sobre sua doença, inclusive em um jornal diário de Roma, e os considerou bem.

Francisco parou para falar com os repórteres novamente antes de ser levado ao Vaticano por um portão da pequena cidade-estado murada, onde mora em um hotel da Santa Sé. Falando pela janela aberta do carro, ele disse: “Feliz Páscoa a todos e orem por mim.”

Então, indicando que estava ansioso para retomar sua rotina, ele disse: “Avante, obrigado”.

Em mais uma parada, ele desceu do carro para distribuir ovos de Páscoa de chocolate aos policiais que conduziam as motocicletas que encabeçavam sua comitiva.

Dada a sua voz baixa, não ficou claro se o papa seria capaz de ler a homilia no culto do Domingo de Ramos. Ele disse aos repórteres que, após a missa, cumpriria seu compromisso semanal de saudar e abençoar o público na Praça de São Pedro.

Quando jovem, em sua terra natal, a Argentina, Francisco teve parte de um pulmão removido, deixando-o particularmente vulnerável a qualquer doença respiratória.