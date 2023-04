‘Parece que Jorge não treinou muito para essa’: Lutadores reagem à derrota de Jorge Masvidal e aposentadoria no UFC 287

Gilbert Burns entregou a Jorge Masvidal sua quarta derrota consecutiva no UFC diante da torcida de sua cidade natal no UFC 287.

Burns levou para casa uma decisão unânime com placares de 30-27 duas vezes e 29-28 na noite de sábado, derrotando Masvidal em pé e completando quedas para acumular tempo de controle.

A certa altura, Masvidal parecia estar a um ou dois socos de ser finalizado no terceiro round. Ele sobreviveu, mas Burns conseguiu mais uma queda e controlou a ação.

Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre Burns vs. Masvidal no sábado no UFC 287.

Fácil 30-27 para Gilbert Burns, parece que Jorge não treinou muito para este. — Funky (@Benaskren) 9 de abril de 2023

Quem teve Jorge liderando um canto de “vamos lá Brandon” hoje à noite. O que — Funky (@Benaskren) 9 de abril de 2023

Nada extravagante de Burns. Apenas persistência, pressão e consistência. Masvidal simplesmente não conseguia entender. O tempo de reação não é o que costumava ser, mas é ótimo vê-lo ter sucesso neste esporte depois de trabalhar por tanto tempo. Burns sobe a escada novamente e se aproxima de uma chance pelo título. — Kenny Florian (@kennyflorian) 9 de abril de 2023

Mannn! Mais um sumiu do jogo de luta!! outro dos meus lutadores favoritos de todos os tempos! O Pai Tempo alcança todos nós. Grite para Jorge Masvidal! Um verdadeiro OG do jogo de luta! Sentiremos a tua falta!! #UFC287 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 9 de abril de 2023

Grande carreira de Masvidal, foi ótimo tê-lo em nosso Podcast. E goste dele ou não, mas diz o que acredita. #UFC287 — Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) 9 de abril de 2023