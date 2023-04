Paris Hilton falta ao Coachella pela primeira vez em anos, a maternidade chama

Paris é apenas sobre 3 meses no mommydom e nossas fontes dizem que ela quer passar um tempo com Phoenix … e um festival de música simplesmente não é o cenário certo, por razões óbvias.

Em vez de vibrar com músicas ao vivo, dizem que Paris e seu filho têm planos de fim de semana com amigos.

Claro, o Coachella é um evento de 2 finais de semana, mas ela também não estará lá no próximo fim de semana. Fomos informados de que Paris está se preparando para ir a Washington DC para reuniões com líderes do Congresso sobre o projeto de lei de abuso infantil para o qual ela está defendendo .

Paris é presença constante no Coachella desde 2007, ganhando o apelido de Rainha do Coachella… e ela é conhecida no festival por sempre ter as melhores roupas e ir a festas exclusivas do Coachella como o Neon Carnival.