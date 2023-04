Paris Hilton irá ao Met Gala pela primeira vez

Paris Hilton está marcando uma ENORME honra em sua lista de desejos, ela estará presente no Met Gala pela primeira vez em sua vida … TMZ descobriu.

Aqui está o acordo, disseram fontes conectadas ao TMZ … Paris recebeu o convite da Vogue e do designer de seu próximo visual e, felizmente, ela estava disponível para ir. Não está claro com quem ela trabalhará para a roupa, mas uma grande conquista como essa deve merecer um grande designer.

Disseram-nos que o tema deste ano é em homenagem a seu falecido amigo e designer icônico, chamado “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”. Você deve se lembrar, os dois tiveram um ótimo relacionamento juntos – alguns podem até lembrar que ela foi com Kim Kardashian a uma colaboração que fez com Dom Perignon em 2006.