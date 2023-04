Pashal RETOMA CONTRATAÇÕES; Confira os estados!

A Pashal, empresa que é uma das mais conceituadas no setor de locação de Andaimes, Formas e Escoramentos metálicos para construção civil atuando no Brasil, está atrás de colaboradores para preencher o seu quadro. Dito isso, antes de falar um pouco mais sobre, confira quais são as oportunidades ofertadas:

Advogado Sr (Foco em contratos e direitos societários) – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Analista de R&S – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – Londrina – PR – Efetivo;

Assistente Administrativo – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente de Recursos Humanos – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente T.I Infraestrutura – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Jandira – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Londrina – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de talentos;

Consultor Comercial – Rio Grande do Sul – RS e Remoto – Pessoa jurídica;

Estagiário Administrativo (Assistência Comercial) – Curitiba – PR – Estágio;

Estagiário Auditoria – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário Comercial – Jandira – SP – Estágio;

Estagiário Jurídico (Cível) – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário Logística | Matriz – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário Logística | Pernambuco – Estágio;

Motorista Caminhão | Paraná – Curitiba – PR – Efetivo;

Projetista – São Paulo – SP – Efetivo;

Projetista – Guarulhos – SP – Efetivo.

Mais sobre a Pashal e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Pashal, é válido frisar que, além da sua matriz em São Paulo, conta com outras 8 unidades, onde dispõe de logística adequada para o atendimento para todo o Brasil. Isto é, a Pashal possui as melhores soluções em Andaimes, Formas e Escoramentos para sua obra.

Por fim, sua missão é entender os requisitos e as expectativas de cada cliente e definir a melhor solução construtiva para sua obra, garantindo a execução dos serviços propostos com eficiência, qualidade, pontualidade e custo-benefício.

