Passo a Passo para Instalar o Windows 10

Com o lançamento do Windows 10, muitos usuários estão se perguntando como instalar o novo sistema operacional da Microsoft. Se você é um desses usuários, este tutorial é para você. Neste artigo, vamos mostrar como instalar o Windows 10 de forma simples e rápida.

Antes de começar, é importante que você tenha em mãos o disco de instalação do Windows 10. Se você não tiver, poderá comprar o disco de instalação na Microsoft Store ou baixar a imagem ISO do Windows 10 a partir do site da Microsoft.

Depois de ter o disco de instalação do Windows 10 em mãos, siga os passos abaixo para instalar o sistema operacional:

1. Insira o disco de instalação do Windows 10 na unidade de CD/DVD do seu computador.

2. Reinicie o computador e pressione a tecla F12 para acessar o menu de boot.

3. Selecione a opção de boot a partir do disco de instalação do Windows 10.

4. Siga as instruções na tela para instalar o Windows 10.

5. Selecione o tipo de instalação que você deseja realizar (limpa ou atualização).

6. Selecione o idioma, a hora e a moeda que você deseja usar.

7. Selecione o tipo de teclado que você deseja usar.

8. Selecione a partição onde você deseja instalar o Windows 10.

9. Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Depois de seguir os passos acima, o Windows 10 será instalado com sucesso no seu computador. Agora você pode começar a usar o novo sistema operacional da Microsoft.

Esperamos que este tutorial tenha ajudado você a instalar o Windows 10 com sucesso. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, não hesite em entrar em contato conosco.