Patrick Cantlay defende jogo lento no Masters de 2023 atraindo críticas dos fãs

Tele questão de jogo lentono PGA Tour foi lançado sob os holofotes no 2023 Mestres, já que a rodada final foi criticada por seu ritmo lento. O emparelhamento final de Jon Rahm e Brooks Koepka foi mostrado esperando em várias caixas de tee conforme a rodada avançava, com muitos fãs apontando paraPatrick Cantlay como o culpado do jogo lento.

Cantlayum jogador bastante deliberado, fazia parte do grupo à frente de Rahm e Koepkaque incluiu Viktor Hovland. Muitos fãs notaram que Cantlay estava demorando, principalmente nos greens, e até foi visto subindo o 13º fairway enquanto Hovland já estava acertando sua ficha verde.

Koepka foi questionado sobre o ritmo de jogo após Rahm conquistou sua primeira vitória no Masters e não se conteve em apontar os extenuantes tempos de espera. Koepka revelou que as pausas do grupo entre as tomadas eram tão longas que Rahm teve tempo de usar o banheiro “umas sete vezes” ao longo da rodada.

“O grupo à nossa frente era brutalmente lento”, disse Koepka.

Cantlay foi questionado sobre a controvérsia do jogo lento em seu Herança RBC conferência de imprensa na terça-feira, e ele foi bastante diplomático em sua resposta.

“Esperamos o dia todo em praticamente todas as tacadas. Esperamos no fairway 15, esperamos no fairway 18. Imagino que foi lento para todos”, disse Cantlay.

Cantlay resolve problema de jogo lento no PGA Tour

O ritmo de jogo foi aumentado mais uma vez como uma questão mais ampla que assola o Circuito PGAe Cantlay, um membro da PGA Tour’s Player Advisory Council (PAC), adicionou algum contexto ao tópico. Ele citou as apostas particularmente altas em Nacional Augusta e os greens mais complicados do que a média como fatores que contribuem para o ritmo lento do jogo.

“As voltas levaram aproximadamente o mesmo tempo nos últimos 10 ou 20 anos que levam atualmente. Quando você joga um campo de golfe como Nacional Augusta onde todos os locais dos buracos são muito inclinados e os greens são muito rápidos, vai levar cada vez mais tempo para o buraco”, Cantlay disse.

Apesar da explicação de Cantlay, fãs bombardearam suas redes sociais seção de comentários com críticas implacáveis, indicando que a questão do jogo lento no Circuito PGA está longe de ser resolvido.