Jalen dóio zagueiro do Philadelphia Eaglesassinou um contrato recorde de cinco anos, $ 255 milhões extensão de contrato, tornando-o um dos jogadores mais bem pagos do NFL.

Machuca teve uma temporada excepcional, liderando o águias para Super Bowl LVIIonde perdeu por pouco para o Kansas City Chiefs. O novo contrato do Hurts foi elogiado por Chiefs QB Patrick Mahomesque elogiou Hurts por seu talento e ética de trabalho.

Mahomes assinou um 10 anos, $ 450 milhões extensão com o chefes em 2020, que ocupa o quinto lugar em valor médio por ano em $ 45 milhões. Com contratos de Lamar Jackson, Justin Herberte Joe Burrow esperado em breve, o acordo de Mahomes pode parecer um dos melhores do NFL.

Mahomes e Reid enfatizam a importância de negócios em equipe

Mahomesque ganhou o Super Bowl contra Águias doem, falou com a mídia e elogiou Hurts por seu talento e seu novo contrato. Ele enfatizou o significado cultural dos recentes acordos de quarterback e aplaudiu o fato de que Preto os zagueiros estão finalmente conseguindo os acordos que merecem.

Enquanto isso, Kansas City HC Andy Reid elogiou Mahomes por sua maturidade e atitude de equipe em primeiro lugar. Reid enfatizou a importância de ser flexível com grandes contratos e elogiou Mahomes por querer um acordo amigável que permitisse ao time contratar novos jogadores.

O novo contrato de Hurts inclui uma cláusula de proibição de troca, a primeira na história dos Eagles. O caixa total é o segundo em história da NFL atrás de Mahomes’ quebra de recorde extensão 2020. Com o dinheiro fluindo durante a entressafra da NFL, resta saber quem será o próximo zagueiro a garantir um grande contrato.