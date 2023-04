Patrick Mahomes está empolgado com o Draft da NFL em Kansas City daqui a apenas uma semana: ‘MAL POSSO ESPERAR!!!’

Ono dia 27 de abril o Draft da NFL de 2023 acontecerá em Kansas City, Missouri e um dos rostos mais conhecidos da cidade, Patrick Mahomesestá muito entusiasmado por continuarem a ser o epicentro do NFL depois deles Super Bowl LVII ganhou alguns meses atrás.

“MAL POSSO ESPERAR!!! Vamos KC! #ChiefsKingdom”, foi postado no Twitter pelo jogador.

A NFL espera cerca de 300.000 visitantes para as festividades do draft, enquanto mais de 100.000 já se inscreveram para o evento.

De acordo com a Front Office Sports, o Draft da NFL de 2023 contará com as maiores telas e o maior palco de todos os tempos.

Falta apenas uma semana para o Draft de 2023 da NFL

O Draft da NFL de 2023 tem o Carolina Panthers como o dono da primeira escolha geral depois de negociar com o Chicago Bears recentemente, com as probabilidades de apostas favorecendo o quarterback do Alabama, Bryce Young, como o jogador que receberá sua nomeação primeiro pelo comissário Roger Goodell no palco. .

Young foi criticado por detratores na NFL devido ao seu corpo, mãos e altura menores em comparação com a maioria dos zagueiros.