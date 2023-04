Patrick Mahomes perde a avó, Debbie Bates, após lutar contra problemas de saúde

Tduas horas Super Bowl campeão Patrick Mahomes está passando por um momento familiar difícil após a morte de sua avó, que vinha lutando com vários problemas de saúde nas últimas semanas.

Depois que a notícia foi divulgada há alguns dias, que Debbie Bates, Randi Mahomes‘ mãe, estava com a saúde delicada, a notícia de sua morte foi dada por um amigo próximo de Randi, Teresa Janede Tyler, Texas.

através dela Facebook conta, Teresa postou: “Minha melhor amiga @randimahomes perdeu sua melhor das melhores amigas ontem. não importa o que… por favor, mantenha-a em suas orações e saiba que suas mensagens e telefone literalmente explodiram de amor, mas ela simplesmente não pode responder ainda.”

Outro amigo da família, conhecido no Twitter pelo nome O Verdadeiro Neonpostou: “Não tive a chance de ver Debbie Martin em muitos anos, mas ela sempre foi uma pessoa tão doce e gentil. Minhas condolências vão para @tootgail (Randi Mahomes) e toda a família Martin/Mahomes. Voe alto e descanse em paz, Debbie.”

Eu não tinha a chance de ver Debbie Martin há muitos anos, mas ela sempre foi uma pessoa tão doce e gentil. Minhas condolências vão para @tootgail e toda a família Martin/Mahomes. Voe alto e fique tranquilo Debbie #ChiefsKingdompic.twitter.com/itHA4SDWAk ? O Neon Real (@The_Real_Neon) 6 de abril de 2023

O serviço memorial para Debbie Bates Martin será realizado na segunda-feira, em Henderson, Texas. A avó de Mahomes, sua fã número um desde seus dias de futebol na Whitehouse High School, será lembrada e abraçada por aqueles mais próximos a ela.

A morte de Debbie aumenta os problemas da família Mahomes

Apenas nove semanas atrás, Randi postou um vídeo no Instagram mostrando a família Mahomes, incluindo Patrick, comemorando com sua avó Debbie. Randi escreveu: “Ganhei a aposta!! Ela bebeu!! Ganhando!! Agora preciso de ajuda com essa vovó que ela vai ficar comigo no Arizona!!! Socorro!! Lol.”

Além da morte da avó, o Maomé família vem passando por outros problemas. patrickirmão mais novo de, Jacksonfoi acusado de beijar uma mulher à força e agredir uma garçonete de 19 anos.