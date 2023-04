Patrick Mahomes relembra o dia que mudou sua vida: foi assim que ele foi draftado pelos Chiefs em 2017

O draft de 2023 da NFL está se aproximando rapidamentecom o evento tão esperado que acontecerá nos próximos 27 de abril. A NFL marcou a ocasião ao relembrar alguns dos grandes momentos do draft ao longo dos anos e, considerando tudo o que aconteceu durante a última campanha, muitos relembraram o atual campeão do Super Bowl. Escolha de Patrick Mahomes no draft de 2017.

2017 foi um ano curioso para o Draft. Na verdade, foi considerado por muitos como um grupo relativamente fraco em comparação com os anos anteriores. Mahomes acabou sendo a décima escolha na edição daquele ano, abocanhado pelos Chiefs em um contrato de quatro anos, Contrato de $ 16,42 milhões (mais $ 10 milhões extras para contratá-lo). Muito dinheiro para alguém que se esperava ser O substituto de Alex Smith. E foi exatamente esse o papel do jogador durante seu primeiro ano no Chiefs.

Avançando para 2018, Mahomes se tornou o zagueiro titular do time do Kansas depois que Smith foi enviado para o Washington Redskins. E os Chiefs não olharam para trás desde então, com Mahomes se tornando um dos maiores histórias de sucesso na história da NFL. Ele ganhou o Super Bowl em 2020, derrotando o 49ers e, claro, mais recentemente em 2023, quando inspirou seu time à vitória contra o Philadelphia Eagles. Ele também perdeu por pouco 2021 para a Tampa de Tom Brady.

Agora, cinco anos depois de seu recrutamento, Mahomes se tornou uma das maiores estrelas do planeta. Na verdade, ele está atualmente em um Contrato de 10 anos no valor de $ 503 milhões, que ele assinou após seu triunfo no Super Bowl de 2020.

Além do mais, é o maior contrato da história da NFL e o terceiro maior da história do esporte depois Contrato de Messi com o Barcelona entre 2017-2021 vale US$ 674 milhões e o atual contrato de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr que vale a pena dar água na boca $ 536.336.336.818 milhões.